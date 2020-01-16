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В Полоцке жена отправила мошенникам почти $1,2 тыс. с карточки мужа

16.01.2020 14:52 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Полоцке жена отправила мошенникам почти ,2 тыс. с карточки мужа
Фото из открытых источников

Как стало известно, инцидент произошел в Полоцке. Женщина получила в социальной сети сообщение от подруги с просьбой о помощи в приобретении обуви. Собеседница рассказала, что у нее возникли проблемы с банковской карточкой.

В Полоцке жена отправила мошенникам почти ,2 тыс. с карточки мужа Гомельчанина обвиняют в мошенничестве на 2 миллиона рублей

По информации УВД Витебского облисполкома, чтобы помочь подруге, женщина отравила необходимые фото карточки мужа и со счета были списаны около 2,3 тыс. руб. Позже выяснилось, что страницу подруги в соцсети взломали, а деньги с карточки «ушли» мошенникам.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства произошедшего, ведется поиск злоумышленника.

 
 
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По данному факту возбуждено уголовное дело.
 
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