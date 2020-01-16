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До 7,2 млн долларов в год. Какие доходы и недвижимость у отправленных в отставку российских министров

16.01.2020 14:52 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев в 2018 году задекларировал доход почти в 162 тысячи долларов в пересчете, а экс-министр промышленности Денис Мантуров — 7,2 миллиона долларов. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие доходы и недвижимость у российских министров и премьера, которых 15 января в полном составе отправили в отставку.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Согласно опубликованной декларации, российский экс-премьер Дмитрий Медведев за 2018 год получил доход в 9 917 511 российских рублей (342 967 белорусских). Такая информация содержится в сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера правительства РФ за 2018 год, опубликованных на сайте российского правительства.

Помимо этого Медведев задекларировал квартиру площадью 367,8 «квадратов», арендованный земельный участок на 4700 «квадратов» и две легковушки ГАЗ. Супруга бывшего премьер-министра дохода в 2018 году не получила. Зато у нее есть «Фольксваген Гольф» и два машиноместа в собственности.

У Антона Силуанова, который занимал кресла первого вице-премьера и министра финансов России, задекларированный доход был в несколько раз больше — 40 071 680 российских рублей (1 385 758 белорусских). Помимо этого у него в собственности есть три земельных участка, два жилых дома, квартира, пять гаражей, два нежилых здания, три автомобиля (в том числе BMW X6), мотоцикл Harley Davidson и мотоцикл BMW. В аренде у него есть еще два земельных участка.

Бывший министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев за 2018 год задекларировал доход в 10 027 901 российский рубль (346 785 белорусских). У него в собственности есть несколько земельных участков, четыре дома, три квартиры, гараж, а также легковушка Toyota Land Cruiser, мотоцикл BMW и автоприцеп.

У экс-министра иностранных дел Сергея Лаврова доход был 7 340 393 российских рублей (253 845 белорусских). У них с супругой в совместной собственности есть два земельных участка, два дома, три гаража. Лавров также задекларировал квартиру, а на жену записан автомобиль Skoda Superb.

У экс-министра обороны Сергея Шойгу доход в 2018 году составил 11 532 414 рублей (398 814 белорусских). Также у бывшего главы ведомства задекларировано два земельных участка, жилой дом, квартира, гараж и мастерская.

Доход бывшего министра культуры Владимира Мединского составил 41 909 631 российский рубль (1 449 319 белорусских). У него в собственности находится земельный участок, два жилых дома и гараж. На супругу экс-министра также записан автомобиль Range Rover Sport, несколько нежилых зданий и долей в земельных участков.

Из всех членов российского правительства в 2018 году самым большим оказался доход у бывшего министра промышленности Дениса Мантурова. Он составил 443 384 380 российских рублей (15 333 118 белорусских, или примерно 7,2 миллиона долларов). Нужно учитывать, что в общую сумму полученного дохода входит не только зарплата, но и другой доход — например, от продажи имущества. Помимо дохода Денис Мантуров также задекларировал земельный участок, квартиру, четыре машиноместа, два гостевых дома и два хозяйственных здания, а также шесть автомобилей. Супруге экс-министра также принадлежит земельный участок и жилой дом.

Декларация о доходах и имуществе белорусских министров на сайте правительства Беларуси не опубликована. В 2019 году Генпрокуратура внесла предложение публиковать в открытом доступе декларации о доходах и имуществе, которые заполняют чиновники на высоких постах.

 
 
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