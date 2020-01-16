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Беда пришла на улицу Беды: минчанин погиб, выпав из окна

16.01.2020 14:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Следователи Советского района Минска проводят проверку по факту гибели мужчины, чье тело было обнаружено на козырьке одного из многоэтажных домов на улице Беды

Предварительно установлено, что погиб мужчина в возрасте 52 лет. При первоначальном осмотре установлено, что на его теле имеются характерные признаки падения с высоты.

Однако пока неизвестно, с какого этажа жилого дома он упал, передает sputnik.by.

Проверку по факту гибели проводит Советский РОСК.
 
Теги: Минск
 
 
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Следователи Советского района Минска проводят проверку по факту гибели мужчины, чье тело было обнаружено на козырьке одного из многоэтажных домов на улице Беды
 
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