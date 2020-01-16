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Беда пришла на улицу Беды: минчанин погиб, выпав из окна
Источник материала: Партизан
Следователи Советского района Минска проводят проверку по факту гибели мужчины, чье тело было обнаружено на козырьке одного из многоэтажных домов на улице Беды
Предварительно установлено, что погиб мужчина в возрасте 52 лет. При первоначальном осмотре установлено, что на его теле имеются характерные признаки падения с высоты.
Однако пока неизвестно, с какого этажа жилого дома он упал, передает
Проверку по факту гибели проводит Советский РОСК.
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Следователи Советского района Минска проводят проверку по факту гибели мужчины, чье тело было обнаружено на козырьке одного из многоэтажных домов на улице Беды
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