«Газпром» купил роскошное имение самого богатого украинца в Крыму

Источник материала: Tut.by

Компания «ЭТЦ в Парковом», которая принадлежит «Газпрому», выкупило комплекс «Дача Якова Жуковского «Новый Кучук-Кой» под Ялтой — «национализированный» особняк самого богатого украинского бизнесмена Рината Ахметова. Об этом сообщает издание « Крым.Реалии ».





Факт сделки агентству « Интерфакс » подтвердил продавец — распорядительная дирекция имущества подконтрольного России правительства Крыма. По информации агентства, аукцион по продаже усадьбы был назначен на начало декабря с начальной ценой лота 1,975 млрд рублей или около 32 млн долларов. Заявку подал только «ЭТЦ в Парковом», поэтому торги были признаны несостоявшимися. Поскольку заявка компании соответствовала условиям торгов, с ЭТЦ заключили договор, объяснили в дирекции.

Сообщается, что в контур сделки вошли памятники культурного значения — дача Жуковского, барельефы «Сон» и «Пробуждение», а также парк начала ХХ века, бассейн площадью 2180 квадратных метров, гостевой дом площадью 3360 «квадратов», корпус столовой площадью 253 кв. м, две площадки для отдыха, несколько декоративных бассейнов, фонтан, грот «Руины» и ряд других сооружений. Новый собственник будет обязан выполнять требования по охране приобретенных памятников.

По информации Федеральной налоговой службы России, ООО «ЭТЦ в Парковом» через российскую фирму «РИССКО» владеет ООО «Газпром добыча Оренбург» — структура российского «Газпрома».

Корреспондент Крым. Реалии ранее пытался связаться с покупателем «Нового Кучук-Коя», чтобы выяснить, для чего он понадобился фирме, но по телефонам компании, представленным в открытом доступе, дозвониться не удалось.​

В компании «Систем Кэпитал Менеджмент», принадлежащей Ахметову сообщили Крым. Реалии, что «после российской аннексии полуострова потеряли контроль над всеми активами в Крыму, включая и «Новый Кучук-Кой». Однако намерены отстаивать право на свое имущество в международных судах».

Ринат Ахметов — украинский олигарх, президент футбольного клуба «Шахтер» и хозяин бизнесов в сфере энергетики, добычи и переработки полезных ископаемых. Его компании неоднократно покупали белорусские БелАЗы. «Форбс» оценивает состояние Ахметова примерно в 6 миллиардов долларов.