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Только волейбол: премьер Латвии подарил Лукашенко именную джерси, но отказался играть в хоккей

16.01.2020 15:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Премьер Латвии Кришьянис Кариньш,находящийся сегодня с визитом в Минске, подарил Лукашенко именную джерси сборной Латвии по хоккею под номером 1.

Напомним, в 2021 году Беларусь и Латвия проведут совместный ЧМ по хоккею.

Как передает телеграм-канал Пул Первого, Лукашенко в ответ пригласил гостя на хоккейную тренировку сегодня - сыграть вместе. Но тот ответил: only volleybal
 
Теги: Минск
 
 
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Премьер Латвии Кришьянис Кариньш,находящийся сегодня с визитом в Минске, подарил Лукашенко именную джерси сборной Латвии по хоккею под номером 1.
 
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