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Только волейбол: премьер Латвии подарил Лукашенко именную джерси, но отказался играть в хоккей
Источник материала: Партизан
Премьер Латвии Кришьянис Кариньш,находящийся сегодня с визитом в Минске, подарил Лукашенко именную джерси сборной Латвии по хоккею под номером 1.
Напомним, в 2021 году Беларусь и Латвия проведут совместный ЧМ по хоккею.
Как передает телеграм-канал Пул Первого, Лукашенко в ответ пригласил гостя на хоккейную тренировку сегодня - сыграть вместе. Но тот ответил: only volleybal
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Премьер Латвии Кришьянис Кариньш,находящийся сегодня с визитом в Минске, подарил Лукашенко именную джерси сборной Латвии по хоккею под номером 1.
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