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На озере в Верхнедвинском районе опрокинулась лодка. Два человека утонули
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На озере в Верхнедвинском районе утонули два человека.
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До прибытия подразделений МЧС был спасен 36-летний мужчина. Пострадавшего госпитализировали с общим переохлаждением организма.
Еще два человека утонули. Их поиски проводятся работниками ОСВОД.
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Новости Беларуси. На озере в Верхнедвинском районе утонули два человека. По информации МЧС, 15 января днем было получено сообщение об опрокидывании лодки с...
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