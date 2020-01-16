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life:) запустил новую линейку тарифов с безлимитным интернетом

16.01.2020 15:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Тариф Безлимит Лайт предусматривает 9 ГБ интернет-трафика без ограничений скорости, после – безлимитный интернет будет предоставляться на скорости до 1мбсек. Этого достаточно для того, чтобы свободно общаться в мессенджерах, серфить, смотреть видео онлайн и делать привычные вещи в интернете. Стоимость такого предложения 6,9 рубмес.

life:) запустил новую линейку тарифов с безлимитным интернетом

В пакет Безлимит Стандарт включены 30 ГБ трафика на неограниченной скорости, после – безлимит интернета со скоростью до 2мбсек. Помимо всего прочего, такая скорость позволяет смотреть видео в качестве HD. Стоимость такого предложения 9,9 рубмес для абонентов Минска, для регионов специальная цена – 7,5 рубмес.

Безлимит Про – это 60 ГБ интернет-трафика на неограниченной скорости, после – безлимит интернета со скоростью до 4мбсек. Такая скорость позволяет смотреть видео даже в качестве FULL HD. Стоимость предложения 15,9 рубмес.

life:) запустил новую линейку тарифов с безлимитным интернетом

Кроме того, пользователям новой линейки доступна возможность раздавать интернет-трафик и делиться им без ограничений. Подробности о предложении можно узнать на официальном сайте оператора life.com.by, набрав 909 или в мобильном приложении Smart life:).

 
Теги: Минск
 
 
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  Тариф Безлимит Лайт предусматривает 9 ГБ интернет-трафика без ограничений скорости, после – безлимитный интернет будет предоставляться на скорости до 1мбсек....
 
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