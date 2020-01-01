«Угроза убийством в порыве ревности»

В правоохранительные органы обратилась жительница Смолевичского района с заявлением о том, что муж угрожает ей убийством. В момент ссоры супруги находились по месту жительства. Муж, ранее неоднократно судим, в порыве ревности стал угрожать жене двумя кухонными ножами, которые были изъяты правоохранителями.

Мужчина был задержан в порядке ст. 108 УПР РБ.

По факту угрозы 03.01. 2020 г. РОСК возбуждено уголовное дело по статье 186 УК РБ.

«Украдены ювелирные украшения»

Смолевичанка обратилась в органы внутренних дел с заявлением о пропаже золотых ювелирных украшений. По словам женщины, неустановленное лицо проникло в ее дом и из шкатулки, хранившейся в шкафу жилой комнаты, тайно похитило золотые и серебряные украшения на общую сумму 3000 рублей.

По факту кражи 03.01. 2020 г. РОСК возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК РБ

«Срок «за благоприятное решение вопроса»

Из поступившего заявления смолевичанина правоохранительным органам стало известно, что житель города Смолевичи, неработающий, ранее судимый, в сентябре ушедшего года подстрекал заявителя, а после и получил от него 500 белорусских рублей в качестве незаконного денежного вознаграждения, предназначенного для передачи должностному лицу МРЭО ГАИ за благоприятное решение вопроса по сдаче заявителем квалификационного экзамена и получения водительского удостоверения.

По факту обращения 04.01.2019 Смолевичским РОСК по материалам проверки ОБЭП КМ Смолевичского РОВД возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.16 ч.1 ст.431 УК Республики Беларусь.

По данному вопросу прокуратура проводит проверку. Мера пресечения в отношении виновного не избиралась, на данный момент мужчина состоит на ДАКТО учете и АСПИ «Портрет».

«Автомобильная авария на а/д Р-53 «Слобода-Новосады»

06.01.2020 г. неработающий житель Жодино, управляя автомобилем «Форд Мондео» и двигаясь по а/д Р-53 «Слобода-Новосады» 18-й км. в направлении г. Смолевичи, неправильно выбрал дистанцию до движущего впереди транспортного средства, в результате чего совершил столкновение с двигающемся впереди в попутном направлении универсальным погрузчиком «Амкодор-352С» ОАО «Смолевичи Бройлер». В результате ДТП пассажир, ехавший на переднем сидении автомобиля «Форд Мондео» (житель г. Жодино, учащийся «Борисовского государственного политехнического колледжа»), получил телесные повреждения, госпитализирован в реанимационное отделение УЗ «Жодинская ЦГБ».

В отношении водителя а/м «Форд Мондео» возбуждено у/д по ч.2 ст. 317 УК РБ, мера пресечения не избиралась.

«Признаков насильственной смерти не обнаружено»

06.01.2020 в ОДС Смолевичского РОВД от фельдшера УЗ «Смолевичская ЦРБ» поступило сообщение о том, что по месту жительства в г. Смолевичи умер мужчина, 1959 г.р., пенсионер. При жизни злоупотреблял спиртными напитками. При наружном осмотре трупа признаков насильственной смерти не обнаружено. Труп направлен в морг.

«Покончил жизнь самоубийством»

06.01.2020 в Смолевичский РОВД поступило сообщение, о том, что в одном из населенных пунктов района в своем строящемся доме покончил жизнь самоубийством через повешение гражданин 1971 г. р., не работающий.При наружном осмотре трупа признаков насильственной смерти не обнаружено, за исключением странгуляционной борозды на шее.Труп направлен в морг.

«ДТП с пострадавшим»

08.01.2020 около 12.50 водитель, 1998 г.р. (житель г. Жодино, учащийся 3-го курса БГУИР г.Минск), управляя личным автомобилем «Киа Маджентис», двигаясь по автодороге Р-53 «Слобода-Новосады» в направлении г. Борисова, вблизи поворота на д.Жажелка Смолевичского района, находясь в утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность дорожного движения, не справился с управлением. В следствие чего выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с двигающейся во встречном направлении а/м МАЗ 5516А5371 «Автобусный парк №3» ОАО «Миноблавтотранс». В результате ДТП водитель, не справившийся с управлением, получил телесные повреждения и госпитализирован в травматологическое отделение УЗ «Жодинская ЦГБ». По данному факту ОГАИ проводится проверка.

«Шприц, салфетка с веществом бурого цвета и… труп мужчины»

09.01.2020 в ОДС Смолевичского РОВД поступило сообщение о том, что в д. Курганье (по указанному адресу), умер мужчина 1989 г.р., не работающий. При наружном осмотре трупа признаков насильственной смерти не обнаружено. С места происшествия были изъяты шприц, медицинская салфетка с веществом бурого цвета, фрагмент полимерной упаковки, мобильный телефон Nokia. Труп направлен в морг г. Жодино.

«На почве личных неприязненных отношений»

Сложно сказать, что подтолкнуло мужчину 1980 г.р., угрожавшему своей супруге убийством, к действиям. Все началось примерно в 1.00 воскресной ночи 1 декабря 2019 года. В ходе ссоры «на почве личных неприязненных отношений» мужчина, действуя умышленно, стал высказывать супруге угрозы убийством. В это же время схватил женщину за шею и имитировал «намерение совершить удушение» своей жертвы. В силу нахождения в непосредственной близости от нападавшего, а также его агрессивного поведения, у женщины имелись все реальные основания опасаться осуществления данной угрозы.

09.01.2020 РОСК в ходе расследования, возбужденного РОСК 09.12.19 по ст. 186 УК РБ, возбуждено уголовное дело по ст. 186 УК.

«Скончался в кабине служебного автомобиля»

11.01.2020 в 11.50 в РОВД по телефону от фельдшера скорой помощи УЗ «Смолевичская ЦРБ» поступило сообщение о том, что на стоянке, расположенной на территории АЗС №6 «Беларуснефть», на 391км автодороги М-1, вблизи д. Станок-Водица Смолевичского района, в кабине своего служебного а/м DAF XF 105.460, принадлежащего услугово-гандлевой фирме «Томаш Прокорин» Республика Польша, скоропостижно скончался житель г. Гродно 1975 г.р., который работал водителем услугово-гандлевой фирмы «Томаш Прокорин». При наружном осмотре трупа видимых признаков насильственной смерти не обнаружено. Труп направлен в морг г.Жодино.

«Обнаружен труп неустановленного мужчины»

12.01.2020 в РОВД от фельдшера УЗ «Смолевичская ЦРБ» поступило сообщение о том, что на остановочном пункте ж/д «Заречное» на лавочке обнаружен труп неустановленного мужчины. Выбывшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила личность умершего. Им оказался житель г. Смолевичи 1957 г.р., пенсионер. При наружном осмотре трупа признаков насильственной смерти не обнаружено. В ходе осмотра места происшествия были изъяты портфель и паспорт. Труп направлен в морг г. Жодино.

За истекший период сотрудниками Смолевичского РОВД было составлено 85 административных протоколов в отношении граждан, выявлено 3 конфликтных случая в сфере семейно-бытовых отношений, 8 случаев появления граждан в общественном месте в нетрезвом виде, 1 случай мелкого хулиганства.

Кроме этого, зафиксирован 61 случай нарушения ПДД, выявлены 9 водителей, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Заведено 1 уголовное дело по факту уклонения от военной службы, 2 уголовных дела — за уклонение родителей от содержания детей либо от возмещения расходов, затраченных государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении.

Подготовила Марина МИХАЙЛОВСКАЯ.

(Информация предоставлена Смолевичским РОВД, Смолевичским РОЧС, Смолевичским РОСК).