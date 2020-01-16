Госдума одобрила кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра России

Источник материала: Аргументы и факты

За кандидатуру Михаила Мишустина проголосовали 383 парламентария, воздержался 41, голосов против не было. Его поддержали думские фракции партий "Единая Россия", "Справедливая Россия" и ЛДПР, представители КПРФ воздержались. Как заметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, впервые в новейшей российской истории при голосовании за кандидата на пост премьер-министра никто не проголосовал против. "Кандидатура, предложенная президентом, объединила всех", - констатировал спикер. Однако, добавил он, рекорд поддержки все же побит не был: в 2008 году при голосовании за кандидатуру Владимира Путина на должность главы правительства выступили 392 парламентария.

Перед процедурой голосования Михаил Мишустин кратко представил программу основных действий будущего правительства и ответил на вопросы депутатов. Среди приоритетов он назвал усиление социальной справедливости, рост экономики и повышение реальных доходов граждан, цифровизацию реального сектора экономики, повышение экспортного потенциала агропромышленного комплекса, развитие транспортной инфраструктуры и оборонно-промышленного комплекса. Отдельно он высказался о необходимости снятия избыточных барьеров для бизнеса и возвращения утраченного доверия между бизнесом и властью.

Во время прений спикер Госдумы сообщил, что в ходе диалога представителей нижней палаты парламента с кандидатом на пост премьер-министра прозвучали предложения оставить некоторых членов прежнего кабинета министров в новом составе правительства. Фракции Госдумы на встречах с Михаилом Мишустиным больше всего критиковали министров труда, здравоохранения, просвещения и культуры.

Кто такой Михаил Мишустин? Подробнее

Михаилу Мишустину, который до последнего времени руководил Федеральной налоговой службой, 53 года. Он окончил Московский станкоинструментальный институт по специальности "системы автоматизированного проектирования", получив квалификацию инженера-системотехника, затем при этом же институте окончил аспирантуру. После учебы работал директором тестовой лаборатории, позднее возглавил правление Международного компьютерного клуба - общественной некоммерческой организации. В 1998 году поступил на госслужбу в Государственную налоговую службу РФ, потом работал заместителем министра по налогам и сборам, руководителем Федерального агентства кадастра объектов недвижимости, руководителем Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами. В 2008-2010 годах занимался бизнесом. В апреле 2010 года был назначен руководителем Федеральной налоговой службы.