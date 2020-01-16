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В Беларуси исчезает ещё один уникальный памятник. Его продают за копейки

16.01.2020 16:13 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Уникальная усадьба под Ошмянами, построенная на рубежах 19-20 веков, может исчезнуть. Ее пытаются продать через аукцион за копейки, пишет rh.by.

Усадьба находится по улице Лейбы Стругача в деревне Буденовка, еще семь лет назад в ней жили люди. А в 19 веке зданием владел купец Лейба Стругач – он был одним из самых богатых землевладельцев в Российской империи и самых богатых евреев Беларуси.

В то время Стругачу принадлежал дрожжевой завод в Ошмянах, акции Лидской пивоварни и рижского акционерного общества «Дрожжи». После смерти Лейбы дела стал вести его сын – Абраму Стругачу. Перед началом Первой мировой войны «Общество Л. Стругача» входило в тридцатку самых успешных предприятий на территории Беларуси. Стругача-младшего расстреляли во время Второй мировой войны.

Усадьба в Буденовке – двухэтажная. Есть пристройка, три террасы, подвал, печное отопление. Общая площадь – почти 500 квадратных метров. Стены из бруса, крыша металлическая. Сегодня то, что осталось от усадьбы, находится в собственности Управления образования Ошмянского райисполкома. Местные власти приняли решение выставить здание на аукцион – никаких юридических ограничений для этого нет, ведь усадьба не наделена статусом историко-культурного наследия. За нее просят 1 563 рубля 91 копейку. Сумма задатка – 200 рублей.

 
 
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Уникальная усадьба под Ошмянами, построенная на рубежах 19-20 веков, может исчезнуть. Ее пытаются продать через аукцион за копейки, пишет rh.by. Усадьба находится по...
 
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