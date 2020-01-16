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Топ-3 самых покупаемых авто в Беларуси в 2019

16.01.2020 16:18 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото носит иллюстративный характер, источник: drive2.ru

«Доля легковых автомобилей составила 93,6%, их было продано 60216 штук, на коммерческие авто пришлось лишь 6,4% или 4288», – рассказал член правления БАА Дмитрий Ярота.

Он добавил, что в статистику не вошли продажи таких марок как Lexus – 112 авто, ZOTYE – 98 шт, а также часть статистики по Toyota.

Самой популярной маркой стала Lada

Самой продаваемой маркой стала Lada – 16281 авто (+55,3% по сравнению с 2018 годом), на втором месте Renault – 11895(+5,2%), «Бронзу» взял Volkswagen – 7919 (+14,2%). Следом расположились Geely – 6894 (+108,7%) и замкнувшая пятерку Kia – 4029 (+50,2%).

Из 30 брендов 11 ухудшили свои показатели: самое большое падение наблюдалось у Mitsubishi – минус 53,8% и MINI – минус 51,7%. Если брать в расчет не долю, а количество, то хуже всех дела обстоят у Nissan, продавшего на 1025 машин меньше, и Mitsubishi, реализовавших на 207 авто меньше, чем в 2018–м.

Белорусы выбирают бюджетные авто

Всего в Беларуси членами БАА продавались автомобили 30 брендов (год назад – 33-х), но на долю 10 самых популярных пришлось 92,6% рынка. «Доля 8 марок высокого ценового сегмента составила всего лишь 3,6% – при покупке нового автомобиля белорусы предпочитают бюджетные варианты», – отметил Дмитрий Ярота.

Он также рассказал, что в Беларуси было в прошлом году продано лишь 11 новых электромобилей двух марок. «Это 18 тысячных процента в доле рынка. Пока он в зачаточном состоянии», – подчеркнул член правления БАА.

По статистике БАА, новых хозяев в Беларуси нашли также 122 Porsche, 50 Jaguar и 17 Maserati.

Народная машина – российская

Самой продаваемой машиной в Беларуси второй год подряд стала Lada Vesta – 7585. На втором месте Volkswagen Polo – 5804, третье – за Geely ATLAS – 3320 авто.

Напомним, что в 2018 году тройка была такой: Lada Vesta, Volkswagen Polo, Renault Logan. До этого многие годы в номинации «народный автомобиль» неизменно побеждал Polo.

Основной интерес белорусов пришелся на сегмент недорогих седанов и внедорожников: 46,74% проданных легковых авто относятся к классу В (28149 проданных машин, +27% по сравнению с 2018 годом), 16,2% – к классу SUV B (9746 авто, +62%).

Geely разогнался быстрее всех

Единственным брендом, который нарастил продажи более чем в два раза по сравнению с 2018 годом, стал Geely, с результатом 6894 проданных авто.

Напомним, что год назад заместитель директора по маркетингу и продажам СЗАО «Белджи» Кирилл Шоломицкий говорил о том, что в 2019–м план продаж составляет 25 тысяч машин, из которых в Беларуси должны были быть реализованы 7020.

Как рассказал директор СЗАО БЕЛДЖИ Геннадий Свидерский, в ноябре 2019 года завод стал работать «в режиме полной мощности». «Мы работаем в одну смену и выпускаем 120 авто в день. На предприятии трудится 500 человек, рентабельность составляет 5 %. Это позволило нам «поделиться деньгами» с покупателями – проводили различные акции. Мы с уверенностью вошли в топ–5 по продажам. Планируем в 2019 году увеличить объем производства и продаж – в планах 30 тысяч машин».

Шагнуть в Евросоюз

По его словам, Geely сегодня поставляется на рынки Беларуси и России, но в ближайшее время выйдет на другие рынки стран ЕАЭС, в который входят также Казахстан, Киргизия и Армения.

«Одной из основных целей является расширение географии поставок. Ведутся переговоры с поставками в страны ЕС, надеюсь, в 2020 году будут практические результаты», – поделился плагинами с журналистами директор компании.

Geely можно будет купить по льготному кредиту

Вторая стратегическая задача, над которой будут работать белорусские автомобилестроители – выпуск новых моделей.

«Уже проведены и завершены все технические работы по кроссоверу Geely SX11, все разрешительные документы нами получены, и этот автомобиль планируем выводить на рынок в феврале. Эти машины уже выпускаются и поставляются дилерам как в России, так и в Беларуси для тестирования», – заявил Геннадий Свидерский, подчеркнув, что решен вопрос с банками по продлению финансовой программы, – кредитование с предоставлением льготного периода, будет продолжено.

«Сроки и условия мы должны обозначить, исходя из тех данных, которые у нас будут по рынку. Конкретные условия мы объявим, когда в феврале будем выводить машину на рынок», – сказал он.

Текст: Антон Зарудницкий
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Теги: Новости, Минск
 
 
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В 2019 году в Беларуси членами Белорусской автомобильной ассоциации (БАА) было продано 64504 новых автомобиля на 22% больше, чем в 2018-м, тоже рекордном, году. Самыми...
 
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