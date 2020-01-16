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Эта супермодная вещь лета 2020 года заставит вас качать пресс уже сейчас

16.01.2020 16:19 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Эта супермодная вещь лета 2020 года заставит вас качать пресс уже сейчас

фото: bazaar.ru

Нарочитая маскулинность долго царила в мире моды. Революция была неизбежна. И вот она: объявлен ренессанс женственности! Его олицетворение– бра, который дизайнеры и инфлюенсеры советуют носить вместо топа. Посмотрите, как это восхитительно!

Удивительно, но в предложенных Fendi, Dior, Givenchy, Giambattista Valli, Loewe вариантах бра вовсе не выглядит вульгарно, полагает Harper Bazaar. Впрочем, при нескольких важных условиях. Во-первых, ваш пресс должен быть вне критики. Во-вторых, важно не переборщить с открытыми участками тела. Желательно «компенсировать» голый живот закрытыми ногами. Чтобы не выглядеть так, как будто вы только что с пляжа, сочетайте топы из трикотажа и плотного хлопка с шерстяными кардиганами и жакетами. Бра отлично выглядит со строгими брючными жакетами и брюками с высокой талией, — это беспроигрышный вариант.









 
 
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Нарочитая маскулинность долго царила в мире моды. Революция была неизбежна. И вот она: объявлен ренессанс женственности! Его олицетворение– бра, который дизайнеры...
 
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