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Эта супермодная вещь лета 2020 года заставит вас качать пресс уже сейчас
16.01.2020 16:19 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: bazaar.ru
Нарочитая маскулинность долго царила в мире моды. Революция была неизбежна. И вот она: объявлен ренессанс женственности! Его олицетворение– бра, который дизайнеры и инфлюенсеры советуют носить вместо топа. Посмотрите, как это восхитительно!
Удивительно, но в предложенных Fendi, Dior, Givenchy, Giambattista Valli, Loewe вариантах бра вовсе не выглядит вульгарно, полагает
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Нарочитая маскулинность долго царила в мире моды. Революция была неизбежна. И вот она: объявлен ренессанс женственности! Его олицетворение– бра, который дизайнеры...
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