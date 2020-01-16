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Что же всё-таки такое «скандинавская ходьба»?

16.01.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

В настоящее время скандинавская ходьба не вызывает такого удивления у прохожих, как некоторое время назад. Общество постепенно привыкает к женщинам и мужчинам, размахивающими похожими на «лыжные» палками при ходьбе.

Скандинавская или северная ходьба – это особый вид физической активности, в котором используется специальная техника шагания с палками. Способствует повышению и поддержанию тонуса большой группы мышц, общему оздоровлению организма и является одним из наиболее популярных видов активной деятельности в наши дни, особенно среди представителей старших возрастных групп. Но очень важно соблюдать технику, именно она обеспечит получение должного результата и позволит избежать случайных увечий опорно-двигательного аппарата и прочих систем организма.

Если вас заинтересовала скандинавская ходьба, и вы хотите больше о ней узнать, приходите на дзержинский стадион (ул.Набережная), где опытные инструктора все расскажут, покажут и научат.

Занятия проходят в любую погоду.




 
 
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В настоящее время скандинавская ходьба не вызывает такого удивления у прохожих, как некоторое время назад. Общество постепенно привыкает к...
 
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