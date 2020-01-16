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В Беларуси определены даты бесплатных консультаций адвокатами

16.01.2020 17:05 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси определены даты бесплатных консультаций адвокатами
Фото из открытых источников

Специалисты Белорусской республиканской коллегии адвокатов (БРКА) утвердили даты бесплатных консультаций малоимущих граждан. В 2020 году адвокаты проконсультируют:

В Беларуси определены даты бесплатных консультаций адвокатами Имеет ли свидетель по делу право на услуги адвоката?

  • 13 марта (пятница) – по случаю Дня Конституции Беларуси;
  • 8 мая (пятница) – по случаю Дня Победы;
  • 26 июня (пятница) – по случаю Дня образования адвокатуры Беларуси;
  • 1 октября (четверг) – по случаю Дня пожилых людей;
  • 4 декабря (пятница)– по случаю Дня юриста.

Как правило, в эти дни бесплатно консультируют во всех адвокатских образованиях страны. Адвокаты разъясняют действующее законодательство в области трудового, гражданского, семейного и жилищного права.

 
 
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В 2020 году будут пять дней, когда специалисты бесплатно проконсультируют малоимущих граждан.
 
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