В Беларуси определены даты бесплатных консультаций адвокатами

Специалисты Белорусской республиканской коллегии адвокатов (БРКА) утвердили даты бесплатных консультаций малоимущих граждан. В 2020 году адвокаты проконсультируют:
- 13 марта (пятница) – по случаю Дня Конституции Беларуси;
- 8 мая (пятница) – по случаю Дня Победы;
- 26 июня (пятница) – по случаю Дня образования адвокатуры Беларуси;
- 1 октября (четверг) – по случаю Дня пожилых людей;
- 4 декабря (пятница)– по случаю Дня юриста.
Как правило, в эти дни бесплатно консультируют во всех адвокатских образованиях страны. Адвокаты разъясняют действующее законодательство в области трудового, гражданского, семейного и жилищного права.