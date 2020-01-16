В Беларуси изменены сроки действия водительских удостоверений для иностранных граждан и лиц без гражданства

Источник материала: Полесская правда



В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь № 492 от 30 декабря 2019 года, с 1 января 2020 года отменена выдача талонов к водительскому удостоверению.

Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в ГАИ УВД Брестского облисполкома, если раньше талон нужен был для отметок нарушений водителя, то сейчас необходимость в нем отпала из-за существующей автоматизированной информационной системы, к которой у всех сотрудников Госавтоинспекции есть круглосуточный доступ. В систему заносятся данные о нарушениях водителями Правил дорожного движения.

Указом также изменены сроки действия удостоверений водителя для иностранных граждан и лиц без гражданства. Так, иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие разрешение на временное проживание в Республике Беларусь, получают водительское удостоверение сроком на 2 года. Лица, получившие вид на жительство в Республике Беларусь, получают водительское удостоверение не менее чем на 2 года и не более чем на 10 лет.

С 1 апреля 2020 года предусмотрена процедура по выдаче международного водительского удостоверения.