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Как в Беларуси производят автомобили и каким экологическим нормам они соответствуют
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Около 65 тысяч новых машин пополнили автопарк белорусов в 2019 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И это абсолютный рекорд для нашей страны. Для сравнения: 5 лет назад цифра была почти втрое меньше.
Интересно распределились места и среди самых продаваемых брендов автомобилей. В топе, предсказуемо, известный российский производитель. Но самый большой прирост за год показал белорусский автоконцерн – он на 4 месте с продажей около 7 тысяч машин. В планах на 2020 год у Geely – расширение географии поставок, причем не только за счет стран ЕАЭС, но и Европейского союза.
Геннадий Свидерский, генеральный директор СЗАО «БЕЛДЖИ»:
Эксперты отмечают, что продавать больше машин удается тем производителям, которые активно сотрудничают с банками. Партнерские программы стимулируют покупателей за счет обещанной выгоды.
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Новости Беларуси. Около 65 тысяч новых машин пополнили автопарк белорусов в 2019 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И это абсолютный рекорд для нашей...
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