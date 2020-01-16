ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Повседневные вещи как предмет искусства. Необычная выставка работает в Березино

16.01.2020 16:52 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Увидеть объект искусства в простом. Необычная художественная выставка керамиста Розалины Бусел открылась в Березинском районном центре ремесел, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Повседневные вещи как предмет искусства. Необычная выставка работает в Березино

Ее название «Изоляция» подчеркивает и концепцию работ: зрителям представлены различные предметы, которые в повседневности не воспринимаются как предмет творчества. Например, трубы или батареи.

Повседневные вещи как предмет искусства. Необычная выставка работает в Березино

Повседневные вещи как предмет искусства. Необычная выставка работает в Березино

На создание особой атмосферы влияет и расположение предметов, и необычная красная подсветка. Кстати, выставка интерактивная. Внутри каждого экспоната можно найти необычную деталь, подчеркивающую смысл.

Повседневные вещи как предмет искусства. Необычная выставка работает в Березино

Наталья Дубовик, директор Березинского районного центра ремесел:
Эта выставка заставляет людей думать, т.е. автор не дает никакой подсказки зрителям, а заставляет понять самому, что он хотел сказать.

Проект реализован по стипендиальной программе министерства культуры Польши. Выставка продлится до марта.

Люди в материале: Наталья Дубовик
 
 
Ссылка на источник 22
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Увидеть объект искусства в простом. Необычная художественная выставка керамиста Розалины Бусел открылась в Березинском районном центре...
 
Новости дня
Новости разные
 
Первый в этом году Единый день информирования прошел в УЗ «Горецкая ЦРБ»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

15.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
16.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика