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Повседневные вещи как предмет искусства. Необычная выставка работает в Березино
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Увидеть объект искусства в простом. Необычная художественная выставка керамиста Розалины Бусел открылась в Березинском районном центре ремесел, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Ее название «Изоляция» подчеркивает и концепцию работ: зрителям представлены различные предметы, которые в повседневности не воспринимаются как предмет творчества. Например, трубы или батареи.
На создание особой атмосферы влияет и расположение предметов, и необычная красная подсветка. Кстати, выставка интерактивная. Внутри каждого экспоната можно найти необычную деталь, подчеркивающую смысл.
Наталья Дубовик, директор Березинского районного центра ремесел:
Проект реализован по стипендиальной программе министерства культуры Польши. Выставка продлится до марта.
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Новости Беларуси. Увидеть объект искусства в простом. Необычная художественная выставка керамиста Розалины Бусел открылась в Березинском районном центре...
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