Первый в этом году Единый день информирования прошел в УЗ «Горецкая ЦРБ»

Источник материала: Горецкий вестник





Первый в этом году Единый день информирования был посвящен теме рынка труда в Республике Беларусь. Одна из информационных групп районного исполнительного комитета встретилась с коллективом УЗ «Горецкая ЦРБ». О занятости и заработной плате медикам рассказала начальник управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Любовь Глушцова.

Подробности читайте в газете «Горецкий вестник» за 22 января.



































Фото Михаила ЛЕВЦОВА