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Первый в этом году Единый день информирования прошел в УЗ «Горецкая ЦРБ»
16.01.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Первый в этом году Единый день информирования был посвящен теме рынка труда в Республике Беларусь. Одна из информационных групп районного исполнительного комитета встретилась с коллективом УЗ «Горецкая ЦРБ». О занятости и заработной плате медикам рассказала начальник управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Любовь Глушцова.
Подробности читайте в газете «Горецкий вестник» за 22 января.
Фото Михаила ЛЕВЦОВА
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Первый в этом году Единый день информирования был посвящен теме рынка труда в Республике Беларусь. Одна из информационных групп районного исполнительного...
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