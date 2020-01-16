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Дети изобрели – эксперты одобрили. Какие разработки представят школьники в финале «100 идей для Беларуси»

16.01.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Дети изобрели – эксперты одобрили. Какие разработки представят школьники в финале «100 идей для Беларуси»

 
 
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Учащиеся слуцкой школы № 11 снова представили свои изобретения на республиканском конкурсе БРСМ «100 идей для Беларуси». Их работы попали в число 100 лучших...
 
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