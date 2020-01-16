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ВВП Беларуси в 2019 году вырос на 1,2 процента
16.01.2020 17:45 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Валовой внутренний продукт Беларуси в 2019 году вырос на 1,2% по сравнению с 2018 годом, сообщили в Национальном статистическом комитете.
Осуществлена первая оценка валового внутреннего продукта за 2019 год. Объем ВВП в текущих ценах составил 132 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 101,2% к уровню 2018 года.
Индекс-дефлятор ВВП в 2019 году по отношению к предыдущему году составил 106,5%.
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Валовой внутренний продукт Беларуси в 2019 году вырос на 1,2% по сравнению с 2018 годом, сообщили в Национальном статистическом комитете.
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