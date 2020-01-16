Друг темнокожего футболиста московского «Динамо» представился игроком, чтобы бесплатно подлечиться

Источник материала: Tut.by

Друг футболиста московского «Динамо» Сильвестра Игбуна пришел в больницу с документами игрока, чтобы пройти бесплатное лечение, сообщает Mash .

Человек представился игроком «Динамо», показал соответствующие документы и предоставил динамовский ДМС. Олучи (так зовут друга футболиста) не выходил из амплуа даже под камерами, делая фотографии с персоналом больницы.

Игбун же сейчас находится на сборе команды в Турции.

Как уточняет Mash, больница и страховая компания проверят незаконное использование полиса Сильвестра Игбуна.

В случае если нарушения подтвердятся, футболиста могут лишить медицинской страховки.