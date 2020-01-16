|
Друг темнокожего футболиста московского «Динамо» представился игроком, чтобы бесплатно подлечиться
Источник материала: Tut.by
Друг футболиста московского «Динамо» Сильвестра Игбуна пришел в больницу с документами игрока, чтобы пройти бесплатное лечение, сообщает
Человек представился игроком «Динамо», показал соответствующие документы и предоставил динамовский ДМС. Олучи (так зовут друга футболиста) не выходил из амплуа даже под камерами, делая фотографии с персоналом больницы.
Игбун же сейчас находится на сборе команды в Турции.
Как уточняет Mash, больница и страховая компания проверят незаконное использование полиса Сильвестра Игбуна.
В случае если нарушения подтвердятся, футболиста могут лишить медицинской страховки.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Друг футболиста московского «Динамо» Сильвестра Игбуна пришел в больницу с документами игрока, чтобы пройти бесплатное лечение, сообщает Mash.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)