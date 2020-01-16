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Друг темнокожего футболиста московского «Динамо» представился игроком, чтобы бесплатно подлечиться

16.01.2020 17:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Друг футболиста московского «Динамо» Сильвестра Игбуна пришел в больницу с документами игрока, чтобы пройти бесплатное лечение, сообщает Mash.


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Человек представился игроком «Динамо», показал соответствующие документы и предоставил динамовский ДМС. Олучи (так зовут друга футболиста) не выходил из амплуа даже под камерами, делая фотографии с персоналом больницы.

Игбун же сейчас находится на сборе команды в Турции.

Как уточняет Mash, больница и страховая компания проверят незаконное использование полиса Сильвестра Игбуна.

В случае если нарушения подтвердятся, футболиста могут лишить медицинской страховки.

 
 
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Друг футболиста московского «Динамо» Сильвестра Игбуна пришел в больницу с документами игрока, чтобы пройти бесплатное лечение, сообщает Mash.
 
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