Фуркад выиграл спринт в Рупольдинге, лучший из белорусов - 23-й

Источник материала: Tut.by

Французский биатлонист Мартен Фуркад выиграл спринт на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.



Фото: Биатлон Онлайн , Денис Костюченко

Фуркад (0 + 0) не допустил ни одного промаха и на три секунды опередил своего соотечественника Кентена Фийона-Майе (0 +0).

Третье место занял немецкий биатлонист Бенедикт Долль (0 + 0).

Лучшим из белорусов сегодня стал Роман Елетнов (1+0), занявший 23-е место. Никита Лобастов (0 + 0) финишировал 43-м, Антон Смольский (1 + 1) — 48-м, Сергей Бочарников (2 + 1) — 85-м.

В воскресенье по итогам спринта пройдет преследование, а в субботу — эстафета.