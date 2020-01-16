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Белорусы создали сервис сравнения цен в магазинах как в США и Канаде

16.01.2020 17:52 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Белорусский сервис получит название InfoPrice и соберёт вместе актуальные цены на десятки тысяч наименований товаров. Разработчики не ограничатся продуктами питания, а собираются оцифровать весь ассортимент ритейлеров. Тем самым можно будет сопоставить цены на любой товар, но в разных сетях. А если с помощью меню собрать корзину продуктов, то система сравнит общие чеки и подскажет, какие товары и в каких местах стоят дешевле всего.

Пользоваться сервисом можно будет бесплатно. Первое время он будет показывать цены в магазинах Минска, но позже заработает и в регионах. Систему можно настроить «под себя»: скажем, если возле дома работают только две торговые сети, то можно настроить поиск лучших цен только среди них. Под каждым товаром будут указаны места и даты фиксации его стоимости.


Цены на товары будет ежедневно собирать команда «тайных покупателей». И здесь основное ноу-хау – в способе сборе информации: для проекта создано устройство и написана программа, которые позволят автоматически считывать штрихкоды и загружать сведения в базу данных. Вручную останется только ввести текущую стоимость. Первыми планируют отмониторить крупные объекты – супермаркеты и гипермаркеты, так как цены в них, как правило, ниже.

«Запуск InfoPrice позволит белорусам больше экономить на покупке повседневных товаров. Теперь они смогут понимать, в какой супермаркет идти за рыбой, а куда стоит заглянуть за овощами. Находясь в самом магазине, сервис за пару секунд выяснит, насколько отличаются цены на выбранный товар в разных сетях. Тем самым можно будет существенно – где-то до 30% – экономить семейный бюджет и время», – отмечает инициатор проекта InfoPrice Роман Андрухов.

Сервис планируют запустить уже в феврале. Первое время сравнивать цены на товары можно будет только на портале. А уже через месяц появится и мобильное приложение.

Разработчики заверяют, что с самого начала займут независимую позицию и изучат ассортимент каждой сети одинаково скрупулёзно. Но ритейлеры смогут свободно делиться данными, чтобы не ждать, пока актуальные данные появятся в системе.


«Белоруссий сервис будет во многом уникальным, хотя схожие приложения работают в США, Канаде и некоторых странах Европы. В СНГ тоже были попытки запустить такие проекты, но их авторы рассчитывали на получение информации от покупателей, что и оказалось ахиллесовой пятой. Мы же обладаем собственным штатом, который будет постоянно отслеживать цены на все товары у разных ритейлеров», – поясняет Роман Андрухов.

По его словам, только над разработкой устройства команда работала больше трех месяцев. Она позволит собирать информацию в магазинах в разы быстрее, чем это делают глобальные компании-измерители.

Сервис поможет как покупателям, так и ритейлерам. Они, в частности, смогут оперативно получат информацию по другим сетям, чтобы вовремя реагировать и устанавливать конкурентные цены. То же самое касается производителей и поставщиков товаров.


В качестве аналога за рубежом – российское приложение «Суперчек», разработанное Яндексом и Сбербанком. Белорусские разработчики уточняют, что учли чужие ошибки, – их сервис сможет более тщательно изучать и показывать цены в торговых сетях.

Среди опций «на будущее» – возможность сканировать штрихкоды перед покупкой. Планируется, что приложение моментально покажет все цены на выбранный товар в разных сетях. А это в свою очередь поможет определиться: покупать продукт на месте или идти в магазин через дорогу.

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Теги: Новости, Минск
 
 
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