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Осторожно, гололед: в Беларуси более трех тысячи человек обратились к врачам
16.01.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси за медицинской помощью обратились уже более трех тысяч человек. Причиной стал гололед, сообщает телеканал «МИР 24».
Несмотря на то, что зима в республике теплая, есть и случаи обморожения. Из-за перепадов температур на дорогах
По статистике в этом году в травмпункты и больницы Беларуси обратились примерно столько же граждан, как и в прошлые годы. Теплая погода на эту цифру не повлияла.
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Специалисты рекомендуют выбирать обувь на толстой ребристой подошве и передвигаться с осторожностью.
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