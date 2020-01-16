Осторожно, гололед: в Беларуси более трех тысячи человек обратились к врачам

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси за медицинской помощью обратились уже более трех тысяч человек. Причиной стал гололед, сообщает телеканал «МИР 24».

Несмотря на то, что зима в республике теплая, есть и случаи обморожения. Из-за перепадов температур на дорогах образуется тонкая корочка льда . Все больше людей попадают в травмпункты с переломами, вывихами и растяжениями. Специалисты рекомендуют выбирать обувь на толстой ребристой подошве и передвигаться с осторожностью.

«Всегда смена температуры, осадки сопровождаются обледенением тротуаров, дорог. Там, где холод встречается с теплом, на порогах дверей, в подъездах, всегда будет определенный элемент обледенения. И всегда будут травмы. Плюс ко всему прочему, зимний период еще сопряжен еще с активным отдыхом», – отметил врач-травматолог Республиканского научно-практического центра травматологии и ортопедии Андрей Ярошевич.

По статистике в этом году в травмпункты и больницы Беларуси обратились примерно столько же граждан, как и в прошлые годы. Теплая погода на эту цифру не повлияла.