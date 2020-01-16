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«Достойный результат уже мирового уровня». Кто стал сильнейшим на Кубке Беларуси по пулевой стрельбе среди женщин

16.01.2020 17:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Продолжается Кубок Беларуси по пулевой стрельбе. 16 января женщины определяли сильнейших в двух дисциплинах, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Из малокалиберного пистолета не было равных Надежде Леоновец.

«Достойный результат уже мирового уровня». Кто стал сильнейшим на Кубке Беларуси по пулевой стрельбе среди женщин

Владислава Пранько победила в стрельбе из малокалиберной винтовки на 50 метров из трех положений.

17 января, в заключительный день турнира, в этих же дисциплинах поспорят мужчины.

«Достойный результат уже мирового уровня». Кто стал сильнейшим на Кубке Беларуси по пулевой стрельбе среди женщин

Игорь Басинский, главный тренер сборной Беларуси по пулевой стрельбе:
В стрельбе порадовала Светлана Щербацевич, Пранько Влада. Показали довольно-таки достойный результат, который уже мирового уровня.

«Достойный результат уже мирового уровня». Кто стал сильнейшим на Кубке Беларуси по пулевой стрельбе среди женщин

«Достойный результат уже мирового уровня». Кто стал сильнейшим на Кубке Беларуси по пулевой стрельбе среди женщин

Люди в материале: Игорь Басинский
 
 
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Новости Беларуси. Продолжается Кубок Беларуси по пулевой стрельбе. 16 января женщины определяли сильнейших в двух дисциплинах, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Из...
 
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