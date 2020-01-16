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В России новый премьер-министр. 12 фактов о Михаиле Мишустине
Источник материала: Партизан
Госдума РФ сегодня одобрила кандидатуру 53-летнего Михаила Мишустина на пост премьер-министра России. Менее чем через час указ о его назначении подписал президент РФ.
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1. По образованию Михаил Мишустин — инженер-системотехник. Он закончил Московский станкоинструментальный институт (СТАНКИН).
2. После учебы Мишустин работал в Международном компьютерном клубе (МКК), который занимался привлечением зарубежных компьютерных технологий в Россию. МКК сотрудничал с такими брендами, как Intel, IBM и Apple.
3. На государственной службе с 1998 года, руководил ФНС 10 лет.
4. Женат, есть три сына. Старшие сыновья учились в учебных заведениях Швейцарии, а позже поступили в МГТУ им. Н. Э. Баумана. Младший сын учится в московской школе.
5. Михаила Мишустина ранее называли членом команды Кудрина-Силуанова.
6. Размер задекларированного Мишустиным дохода за прошлый год почти 19 миллионов рублей. В 2010 году он вошел в тройку самых богатых чиновников (доход 78,6 миллиона рублей), больше него, по декларациям, заработали только советник президента Леонид Рейман (93 миллиона рублей), а также министр природных ресурсов и экологии Юрий Трутнев (155 миллионов рублей). Однако после этого Мишустин не поднимался выше 50-го места.
7. Как пишет Алексей Навальный, жена Мишустина за последние девять лет заработала около 800 миллионов рублей. Известно, что в 2010 году, при переходе на госслужбу, Мишустин передал свои активы в управление жене Владлене Мишустиной. Судя по декларации Мишустина за 2018 год, его жена владеет одним автомобилем — Ford Kuga.
8. По данным «Проекта», семья главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина владеет недвижимостью стоимостью несколько сотен миллионов рублей на Рублево-Успенском шоссе.
9. Михаил Мишустин играет в хоккей вместе с Владимиром Путиным, болеет за клуб ЦСКА и входит в его наблюдательный совет. Источник «Медузы», близкий к правительству России, утверждает, что Мишустин «ставил на коньки» министра экономического развития (после отставки находится в статусе и. о.) Максима Орешкина.
10. Заместитель главного редактора МИА «Россия сегодня» Наталья Лосева написала в своем телеграм-канале, что Мишустин — один из жертвователей Дивеево — российского монастыря, созданного по завещанию Серафима Саровского.
Назначение Мишустин получил 15 января, в день памяти преподобного Серафима Саровского.
11. Налоговые сборы ФНС под руководством Мишустина выросли в 1,4 раза за последние пять лет.
В 2019 году Мишустин показал редактору Financial Times, как за считаные секунды цифровая система ФНС получила сведения о том, за какую цену журналист выпил кофе предыдущим вечером. «Мы можем видеть все, что покупается где-либо в России», — сказал глава ФНС.
The Bell называет нового премьера эффективным технократом: за 10 лет он сделал российскую налоговую службу одной из самых технически оснащенных и прогрессивных в мире.
12. По информации «Ведомостей», Михаил Мишустин — автор музыки песен «Зола» и «Настоящая женщина», которые исполняет Григорий Лепс. Сам певец эту информацию опроверг.
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Госдума РФ сегодня одобрила кандидатуру 53-летнего Михаила Мишустина на пост премьер-министра России. Менее чем через час указ о его назначении подписал президент...
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