В России новый премьер-министр. 12 фактов о Михаиле Мишустине

Сноб » собрал интересные факты о новом главе российского кабинета министров » собрал интересные факты о новом главе российского кабинета министров





1. По образованию Михаил Мишустин — инженер-системотехник. Он закончил Московский станкоинструментальный институт (СТАНКИН).





2. После учебы Мишустин работал в Международном компьютерном клубе (МКК), который занимался привлечением зарубежных компьютерных технологий в Россию. МКК сотрудничал с такими брендами, как Intel, IBM и Apple.





3. На государственной службе с 1998 года, руководил ФНС 10 лет.





4. Женат, есть три сына. Старшие сыновья учились в учебных заведениях Швейцарии, а позже поступили в МГТУ им. Н. Э. Баумана. Младший сын учится в московской школе.





5. Михаила Мишустина ранее называли членом команды Кудрина-Силуанова.









6. Размер задекларированного Мишустиным дохода за прошлый год почти 19 миллионов рублей. В 2010 году он вошел в тройку самых богатых чиновников (доход 78,6 миллиона рублей), больше него, по декларациям, заработали только советник президента Леонид Рейман (93 миллиона рублей), а также министр природных ресурсов и экологии Юрий Трутнев (155 миллионов рублей). Однако после этого Мишустин не поднимался выше 50-го места.





7. Как пишет Алексей Навальный, жена Мишустина за последние девять лет заработала около 800 миллионов рублей. Известно, что в 2010 году, при переходе на госслужбу, Мишустин передал свои активы в управление жене Владлене Мишустиной. Судя по декларации Мишустина за 2018 год, его жена владеет одним автомобилем — Ford Kuga.





8. По данным «Проекта», семья главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина владеет недвижимостью стоимостью несколько сотен миллионов рублей на Рублево-Успенском шоссе.





9. Михаил Мишустин играет в хоккей вместе с Владимиром Путиным, болеет за клуб ЦСКА и входит в его наблюдательный совет. Источник «Медузы», близкий к правительству России, утверждает, что Мишустин «ставил на коньки» министра экономического развития (после отставки находится в статусе и. о.) Максима Орешкина.





10. Заместитель главного редактора МИА «Россия сегодня» Наталья Лосева написала в своем телеграм-канале, что Мишустин — один из жертвователей Дивеево — российского монастыря, созданного по завещанию Серафима Саровского.





Назначение Мишустин получил 15 января, в день памяти преподобного Серафима Саровского.





11. Налоговые сборы ФНС под руководством Мишустина выросли в 1,4 раза за последние пять лет.





В 2019 году Мишустин показал редактору Financial Times, как за считаные секунды цифровая система ФНС получила сведения о том, за какую цену журналист выпил кофе предыдущим вечером. «Мы можем видеть все, что покупается где-либо в России», — сказал глава ФНС.





The Bell называет нового премьера эффективным технократом: за 10 лет он сделал российскую налоговую службу одной из самых технически оснащенных и прогрессивных в мире.





12. По информации «Ведомостей», Михаил Мишустин — автор музыки песен «Зола» и «Настоящая женщина», которые исполняет Григорий Лепс. Сам певец эту информацию опроверг.







