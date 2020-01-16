В Гомельской области выявили рыбные консервы с паразитами

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Гомельская областная инспекция Госстандарта выявила в торговой сети региона рыбные консервы, не соответствующие требованиям безопасности технических регламентов Таможенного союза и ГОСТ.

В частности, по информации областной инспекции Госстандарта, в продукции двух российских производителей были обнаружены видимые гельминты. Паразитов выявили в печени трески балтийской натуральной с маркировкой MaxiFISH калининградского производителя ООО «Сервис Партнер». Видимые гельминты обнаружены на поверхности кусков печени в консервах «Печень трески натуральная» с маркировкой «Рыбарь» производства ООО «Дальпромрыба» (Домодедово, Московская область).

Отмечается, что эти наименования рыбных консервов Государственный комитет по стандартизации запретил к ввозу и обращению на территории Беларуси. Руководителей торговых организаций Госстандарт просит безотлагательно изъять названные рыбные консервы из обращения. Покупателям, которые приобрели эту продукцию, рекомендуют возвратить ее продавцу.