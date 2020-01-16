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В Гомельской области выявили рыбные консервы с паразитами

16.01.2020 16:24 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Гомельской области выявили рыбные консервы с паразитами
Гомельская областная инспекция Госстандарта

Гомельская областная инспекция Госстандарта выявила в торговой сети региона рыбные консервы, не соответствующие требованиям безопасности технических регламентов Таможенного союза и ГОСТ.

В Гомельской области выявили рыбные консервы с паразитами В магазинах Гродненской области продавали приправы с кишечной палочкой

В частности, по информации областной инспекции Госстандарта, в продукции двух российских производителей были обнаружены видимые гельминты. Паразитов выявили в печени трески балтийской натуральной с маркировкой MaxiFISH калининградского производителя ООО «Сервис Партнер». Видимые гельминты обнаружены на поверхности кусков печени в консервах «Печень трески натуральная» с маркировкой «Рыбарь» производства ООО «Дальпромрыба» (Домодедово, Московская область).

Отмечается, что эти наименования рыбных консервов Государственный комитет по стандартизации запретил к ввозу и обращению на территории Беларуси. Руководителей торговых организаций Госстандарт просит безотлагательно изъять названные рыбные консервы из обращения. Покупателям, которые приобрели эту продукцию, рекомендуют возвратить ее продавцу.

В Гомельской области выявили рыбные консервы с паразитами
Фото: Гомельская областная инспекция Госстандарта
 
 
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Продукция будет изъята магазинами из обращения.
 
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