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Расписание богослужений и освящение воды в храмах Глуска
Источник материала: Радзiма
Свято-Богоявленский храм, Глуск
18 января:
8:00 — служба Крещенского сочельника. Освящение воды
17:00 — Всенощное бдение
Раздача воды — с 11:00 до 20:00.
19 января:
9:00 — Божественная литургия. Освящение воды
17:00 — Вечернее богослужение
Раздача воды — с 8:00 до 20:00.
Божественную литургию в праздник Крещения Господня возглавит Преосвященнейший епископ Бобруйский и Быховский Серафим.
Храм Рождества Христова, Глуск
18 января:
9:00 — Божественная литургия. Водоосвящение
16:00 — Вечерня.
Раздача воды — с 12:00 до 18:00
19 января:
9:00 — Божественная литургия. Водоосвящение
16:00 — Вечерня.
Раздача воды — с 12:00 до 18:00.
Великое освящение воды и раздача крещенской воды в храме Святой Троицы села Зеленковичи — 18 января с 14:00 до 16:00, в храме Николая Чудотворца агрогородка Заелица — 19 января с 14:00 до 16:00.
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Свято-Богоявленский храм, Глуск 18 января: 8:00 — служба Крещенского сочельника. Освящение воды 17:00 — Всенощное бдение Раздача воды — с 11:00 до 20:00. 19 января: 9:00 —...
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