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Расписание богослужений и освящение воды в храмах Глуска

16.01.2020 — Разное | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

Свято-Богоявленский храм, Глуск

18 января:

8:00 — служба Крещенского сочельника. Освящение воды

17:00 — Всенощное бдение

Раздача воды — с 11:00 до 20:00.

19 января:

9:00 — Божественная литургия. Освящение воды

17:00 — Вечернее богослужение

Раздача воды — с 8:00 до 20:00.

Божественную литургию в праздник Крещения Господня возглавит Преосвященнейший епископ Бобруйский и Быховский Серафим.

Храм Рождества Христова, Глуск

18 января:

9:00 — Божественная литургия. Водоосвящение

16:00 — Вечерня.

Раздача воды — с 12:00 до 18:00

19 января:

9:00 — Божественная литургия. Водоосвящение

16:00 — Вечерня.

Раздача воды — с 12:00 до 18:00.

Великое освящение воды и раздача крещенской воды в храме Святой Троицы села Зеленковичи — 18 января с 14:00 до 16:00, в храме Николая Чудотворца агрогородка Заелица — 19 января с 14:00 до 16:00.

 
 
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Свято-Богоявленский храм, Глуск 18 января: 8:00 — служба Крещенского сочельника. Освящение воды 17:00 — Всенощное бдение Раздача воды — с 11:00 до 20:00. 19 января: 9:00 —...
 
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