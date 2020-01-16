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Мать-одиночку переселили в дом, на котором висит бешеный долг

16.01.2020 18:58 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Прошлый хозяин оставил большую задолженность за электричество.



Жительницу Борисова Екатерину Ющенко с 10-летним сыном местные власти выселили из дома. Барак, в котором они ютились, признали непригодным для жизни, пишет "Еврорадио".

Взамен Екатерине предложили жилье в многоквартирном доме. Когда женщина оформила его на себя — узнала, что прошлый хозяин оставил бешеную задолженность за электричество. Мать-одиночка не знает, где взять $340, чтобы погасить ее.

Жилье с задолженностью


Екатерина Ющенко — социальная сирота. После выхода из детского дома в 18 лет в наследство от матери девушка получила старый барак в Борисове, на улице Карла Маркса. Там она прожила 15 лет, пока не узнала, что здание признали аварийным и его будут сносить.

"Барак идет под снос с 2010 года, — рассказывает журналистам Екатерина Ющенко. — Но его до сих пор не снесли, а только приказали выселиться жителям. Мне предложили жилье в районе старого города. Дом без света и с задолженностью от прошлого хозяина. Электролинии от столба к дому нет: ее обрезали за неуплату".

От предложенного жилья Екатерина отказалась и не захотела уезжать из дома, который получила в наследство. Женщина добавляет, что за годы жизни сделала там ремонт и создала нормальные условия для себя и сына.

Унитарное предприятие "Жилье" Борисовского райисполкома, которое занимается вопросами недвижимости в городе, подало на Екатерину в суд. Женщину с сыном выселили из дома.

"И в Борисове, и в Минске суд я проиграла, — продолжает Екатерина. — Принудительно вместе с сыном нас выселили летом. Позже я пошла заключать договор в электросети [Борисовский филиал Минскэнерго. — прим.] на новый дом. Узнала, что от прошлого хозяина осталась задолженность за свет — 685 рублей 80 копеек. Сотрудница [Борисовского филиала Минскэнерго. — прим.] сказала написать заявление, что я не имею никакого отношения к задолженности, но она останется на моем личном счете.

В суде спрашивали, почему не переезжаю, мол, там все хорошо, заезжай и живи. По своей глупости я переоформила на себя этот дом. Вот в чем проблема".

"Пусть докажет, что не проживала в доме"


Чтобы решить проблему, женщина пошла в Борисовский райисполком. По ее словам, чиновники ее выслушали, предложили все изложить письменно. И на этом все: Екатерина не получила никакого ответа.

В Борисовском райисполкоме о ситуации Екатерины Ющенко знают. Власти советуют женщине доказывать, что она не жила в квартире, которую получила.


В ее [Екатерины Ющенко. — прим.] ситуации надо разбираться с организацией электросети [филиала Борисовских электрических сетей. — прим.], — ответил журналистам начальник ЖКХ Борисовского райисполкома Владимир Антонович. — Они заключают договор непосредственно с гражданином.

Если было принято решение о заселении в этот дом (и она заключила договор с электросетями), то до момента заключения договора никакие задолженности ей не начисляются. А с момента заключения договора — идут начисления. Это закон!"

 

Чиновник посоветовал Екатерине прийти в филиал Борисовских электрических сетей и решать проблему самостоятельно.

"Ей дали письменный ответ. Пусть обращается и доказывает, что не проживала в этом доме. Откуда вы знаете, что она не была там? Она приходила в эту квартиру, смотрела, скорее всего, что-то включала.

Если задолженность образовалась до момента переселения — она на коне. Тогда пусть разбираются с другими гражданами, которые не заплатили", — добавил Антонович.

Будут деньги — будет свет


В дом без света Екатерина с сыном так и не въехала. Оплачивать чужие задолженности она отказывается, мол, есть куда тратить деньги.


С лета 2019 года Екатерина с сыном живет у подруги. В расчетно-сервисном центре она взяла справку, что задолженность в квартире образовалась еще в 2014 году. Сама Екатерина в то время жила в бараке на другом конце города.

Но все напрасно: задолженность с нее списывать не хотят. А без этого в квартиру невозможно провести свет.
 
"Почему я должна отдавать чужой долг? — возмущается жительница Борисова. — Я не жила в доме, не пользовалась там ничем. И как я могла пользоваться, если там нет электролинии?!

Почему свое жилье я оставила со светом и без задолженностей, а мне такое предложили?"

"Все задолженности должен был закрыть райисполком"


В филиале Борисовских электрических сетей журналистам ответили кратко: закроют долг — проведем свет.


"Лично ко мне с этой проблемой не обращался человек, — сказал журналистам главный инженер Александр Гулай. — Если жилье предоставлял исполком, то они должны были закрыть все задолженности на старом лицевом счете абонента. Они же этот дом не из воздуха взяли, правильно?

И ей выдавать [жилье. — прим.] с нулевыми цифрами. Вопрос по закрытию долга изначально должен решать исполком. Подключить свет мы можем, если будет закрыт долг".

Юрист: проблему должен решать райисполком


Юрист Олег Граблевский в комментарии журналистам подтвердил, что ситуацию с задолженностью в квартире Екатерины Ющенко должны решать местные власти:

"Жилье предоставлялось по решению райисполкома. Нужно обратиться в райисполком, чтобы они [власти. — прим.] погасили задолженность. Это их ответственность. Если в квартире не было света, то как могла образоваться задолженность?


Что нужно сделать? Обратиться в исполком, чтобы погасить задолженность на дом, который ей [Екатерине Ющенко. — прим.] дали, так как задолженность была раньше. В случае отказа его нужно обжаловать в Борисовском райисполкоме, а потом в Миноблисполкоме. А если снова будет отказ, нужно идти в суд, чтобы он решил, почему эта задолженность образовалась, в какой период и имел ли право райисполком давать жилье с задолженностью.

Одновременно в райисполком можно направить и еще одно обращение, — добавляет Граблевский. — Чтобы ей дали адресную материальную помощь, чтобы погасить задолженность за свет, которая образовалась не по ее вине. А если женщина уже обращалась в райвыканам и есть письменный ответ, то его можно уже обжаловать в Миноблисполкоме, чтобы там дали правовую оценку ситуации. Доказывать, что образовалась задолженность, должна не она, а исполком. Если ей понадобится помощь, пусть обращается".
 
Теги: Минск
 
 
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