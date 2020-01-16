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«Приходил иногда что-нибудь одалживать». Что говорят соседи об убитом под Гродно бизнесмене
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Обстоятельства дерзкого преступления устанавливаются в Гродненском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Бизнесмена убили выстрелом в голову возле собственного дома. Тело мужчины обнаружили вечером 15 января в его автомобиле. Предполагается, что выстрел был совершён из ружья. Уже стали известны некоторые подробности.
Галина Буро, корреспондент:
Это первые кадры с места преступления, которые тут же разлетелись по соцсетям. Новостные ленты пестрят заголовками, что предприниматель был убит выстрелом в голову из ружья. Правоохранители в интересах следствия информацию держат в тайне. В дом съезжаются родственники, несут цветы, но от комментариев отказываются.
В самой деревне Чеховщина местные жители теперь только и говорят о криминале, будто из лихих 90-ых. Гадают, из-за чего убийца поджидал мужчину: ссора, долги или что-то ещё.
По словам жителей, в праздники в округе было настолько шумно от фейерверков, что уже привыкли к таким звукам. И могли не обратить внимание на выстрел.
Валентина Прокопеня, жительница деревни Чеховщина:
Как стало известно, жертвой столь дерзкого преступления стал Александр Пресняк – один из акционеров гродненской перчаточной фабрики и владелец объектов недвижимости в областном центре.
Галина Буро:
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Новости Беларуси. Обстоятельства дерзкого преступления устанавливаются в Гродненском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Бизнесмена убили...
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