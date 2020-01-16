ВВП Беларуси за 2019 год вырос в 3,5 раза меньше, чем прогнозировали

"Еврорадио" . В нынешних ценах объем ВВП составил 132 миллиарда рублей, или 101,2% к уровню 2018 года в сопоставимых ценах, передает





Индекс-дефлятор ВВП в 2019 году по отношению к предыдущему году составил 106,5%.





Кстати, рост ВВП на 2019 год был запланирован на уровне 4%. Таким образом, реальный рост был в 3,5 раза меньше прогнозируемого.





Рост ВВП на 2020 год запланирован в размере 2,8%.