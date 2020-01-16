|
Алина Загитова поздравила дочь Тутберидзе с 17-летием и опубликовала совместные фото
Источник материала: СТВ
Новости России. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поздравила дочь Этери Тутберидзе с днем рождения.
Спортсменка опубликовала пост с пожеланиями Диане в Instagram.
Алина Загитова:
Также фигуристка опубликовала три совместных фото с подругой. Дочери известного тренера исполнилось 17 лет.
Этери Тутберидзе в честь дня рождения дочери опубликовала для нее в соцсетях трогательные строчки.
В декабре Алина Загитова заявила, что
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости России. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поздравила дочь Этери Тутберидзе с днем рождения. Спортсменка опубликовала пост с...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)