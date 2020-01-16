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Алина Загитова поздравила дочь Тутберидзе с 17-летием и опубликовала совместные фото

16.01.2020 18:12 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поздравила дочь Этери Тутберидзе с днем рождения. 

Спортсменка опубликовала пост с пожеланиями Диане в Instagram. 

Алина Загитова поздравила дочь Тутберидзе с 17-летием и опубликовала совместные фото
Фото: instagram.com/azagitova

Алина Загитова: 
Диана, с Днем Рождения! Желаю тебе всего самого лучшего, и пусть твой следующий год будет полным радости, счастья и успеха! Крепкого тебе здоровья и новых достижений в фигурном катании. Пусть всё складывается и получается.  

Алина Загитова поздравила дочь Тутберидзе с 17-летием и опубликовала совместные фото
Фото: instagram.com/azagitova

Также фигуристка опубликовала три совместных фото с подругой. Дочери известного тренера исполнилось 17 лет.  

Этери Тутберидзе в честь дня рождения дочери опубликовала для нее в соцсетях трогательные строчки.  

Алина Загитова поздравила дочь Тутберидзе с 17-летием и опубликовала совместные фото
Фото: instagram.com/azagitova

В декабре Алина Загитова заявила, что хочет приостановить карьеру на предстоящий сезон, но продолжит тренировки. Слова чемпионки вызвали большой резонанс – решение прокомментировали известные спортсмены и тренеры.  

«Слышать, а не обиженно надувать губки». Как развивался конфликт тренеров Алины Загитовой и Евгения Плющенко (читать далее).   

Люди в материале: Алина Загитова, Этери Тутберидзе, Диана Дэвис
 
 
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Новости России. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поздравила дочь Этери Тутберидзе с днем рождения.  Спортсменка опубликовала пост с...
 
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