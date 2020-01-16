Помнить о корнях, беречь себя от беды. В Бастунском сельском совете прошел сход граждан

Источник материала: Вороновская газета





Вопросы безопасной жизнедеятельности с жителями Бастунского сельсовета обсудила районная информационно-пропагандистская группа. Ее возглавила председатель райсовета депутатов Елена Ганевич.

Начальник Вороновского РОЧС Олег Волосевич поднял тему пожарной безопасности:

— Прошло всего несколько дней нового года, а на Гродненщине уже произошло 38 пожаров, погибли семь человек. В нашем районе пока только один случай возгорания.

Причиной этого пожара стало нарушение правил эксплуатации печного отопления. Поэтому Олег Анатольевич напомнил нехитрые правила, как уберечь себя от беды: печь должна быть без трещин, иметь предтопочный лист, дымоходы — оштукатурены, побелены и очищены от сажи. Топку печи нельзя доверять детям, так как они могут получить ожоги.







Данную тематику продолжил начальник районной инспекции Энергонадзора Тадеуш Валюкевич. Он напомнил, что неисправная электропроводка становится причиной возгорания. Поэтому нужно следить за ее состоянием, особенно в хозпостройках, где она может соприкасаться с сеном или соломой либо ее могут повредить грызуны.

О криминогенной обстановке в районе рассказал начальник штаба РОВД Роман Ковзусь. Отметил, что в 2019 году по сравнению с 2018-м наблюдался незначительный рост преступлений. На территории Бастунского сельсовета выросло количество преступлений, совершенных по линии уголовного розыска — с 4 до 10 (в большинстве — кражи). Многие из них совершены из-за беспечности самих граждан. Оставленные без присмотра вещи, велосипед в подъезде дома — являются легкой добычей преступников. В районе участились и случаи мошенничества из-за легковерности граждан, которые договоры о сделке заключают в устной форме, что влечет не получение либо услуги, либо денег.







Р. Ковзусь также акцентировал внимание присутствующих на том, что алкоголь является причиной многих несчастий. Преступления, связанные с причинением телесных повреждений или убийства, часто совершаются в состоянии алкогольного опьянения или при распитии спиртных напитков.

— Нынешний год — это год малой родины. Мы должны помнить о своих корнях, наводить порядок на кладбище, где похоронены наши предки, содержать в надлежащем состоянии родительские дома. Мы не должны забывать о том, что мы — хозяева земли. И порядок на ней — наша прямая забота, — подвела итог встречи Елена Ганевич.



























Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото автора.