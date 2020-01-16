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На Белинского водитель микроавтобуса потерял сознание и врезался в припаркованный автомобиль
Источник материала: Tut.by
В Минске водителю Volkswagen стало плохо за рулем, и он совершил ДТП. Об этом
Авария произошла днем 16 января. Установлено, что водитель микроавтобуса Volkswagen ехал по улице Белинского со стороны переулка Калинина в направлении улицы Якуба Колоса. Проезжая напротив дома № 14, он наехал на бордюрный камень, после чего врезался в припаркованный автомобиль.
В ГАИ рассказали, что мужчина потерял сознание, его доставили в больницу.
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Авария произошла днем 16 января.
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