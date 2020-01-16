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На Белинского водитель микроавтобуса потерял сознание и врезался в припаркованный автомобиль

16.01.2020 18:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске водителю Volkswagen стало плохо за рулем, и он совершил ДТП. Об этом сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.


Фото: ГАИ

Авария произошла днем 16 января. Установлено, что водитель микроавтобуса Volkswagen ехал по улице Белинского со стороны переулка Калинина в направлении улицы Якуба Колоса. Проезжая напротив дома № 14, он наехал на бордюрный камень, после чего врезался в припаркованный автомобиль.

В ГАИ рассказали, что мужчина потерял сознание, его доставили в больницу.

 
Теги: Минск
 
 
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