На Белинского водитель микроавтобуса потерял сознание и врезался в припаркованный автомобиль

Источник материала: Tut.by

В Минске водителю Volkswagen стало плохо за рулем, и он совершил ДТП. Об этом сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.



Фото: ГАИ

Авария произошла днем 16 января. Установлено, что водитель микроавтобуса Volkswagen ехал по улице Белинского со стороны переулка Калинина в направлении улицы Якуба Колоса. Проезжая напротив дома № 14, он наехал на бордюрный камень, после чего врезался в припаркованный автомобиль.

В ГАИ рассказали, что мужчина потерял сознание, его доставили в больницу.