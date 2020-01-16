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Специальных мест для окунания в прорубь в Бресте на Крещение не будет

16.01.2020 19:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В это воскресенье 19 января православные христиане отметят Крещение Господне. Традиционно в этот день желающие могут принять участие в купании в холодной воде. Хотя прогноз погоды и не обещает нам крещенских морозов, многие наверняка пожелают окунуться.

Специальных мест для окунания в прорубь в Бресте на Крещение не будет

Как рассказали Zarya.by в Брестской областной организации ОСВОД, специальных мест для купания в православный праздник «Крещение» не будет, от вышестоящей организации такой информации не поступало.

Мы также связались с Брестской епархией. Пресс-служба сообщила, что позиция в отношении окунания в прорубь на Крещение осталась неизменной.

МЧС и медики напоминают о правилах поведения на воде и соблюдения элементарных норм безопасности. Как и раньше, они будут дежурить в местах массового купания.

 
 
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  В это воскресенье 19 января православные христиане отметят Крещение Господне. Традиционно в этот день желающие могут принять участие в купании в холодной воде....
 
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