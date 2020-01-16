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"Белый абажур" собирает друзей, чтобы почтить память Владимира Высоцкого

16.01.2020 19:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Традиции - один из столпов нашей жизни. Складываются они по-разному: иногда близкие люди "рождают" некие обычаи, которые перерастают в наследие, а иногда событие собирает вокруг себя единомышленников, для которых по неписаным законам принято эту дату встречать вместе.

"Белый абажур" собирает друзей, чтобы почтить память Владимира Высоцкого

Вот уже 7-й год "Белый абажур" собирает друзей, чтоб почтить память ВЕЛИКОГО Владимира Высоцкого в день его рождения.

"Я спросил тебя: - Зачем идете в горы вы?-
А ты к вершине шла, а ты рвалася в бой.
- Ведь Эльбрус и с самолета видно здорово! -
Рассмеялась ты и взяла с собой".

"Белый абажур" собирает друзей, чтобы почтить память Владимира Высоцкого


Вот и мы приглашаем наших старых друзей и будем рады видеть новых на вечере памяти Владимира Высоцкого.

В лучших традициях Владимира Семёновича будет много музыки, поэзии "по натянутым нервам", душевная атмосфера и,понятный только поклонникам песенника драйв.

Приходите, споём вместе!

 
 
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  Традиции - один из столпов нашей жизни. Складываются они по-разному: иногда близкие люди "рождают" некие обычаи, которые перерастают в наследие, а иногда событие...
 
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