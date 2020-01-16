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"Белый абажур" собирает друзей, чтобы почтить память Владимира Высоцкого
16.01.2020 19:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Традиции - один из столпов нашей жизни. Складываются они по-разному: иногда близкие люди "рождают" некие обычаи, которые перерастают в наследие, а иногда событие собирает вокруг себя единомышленников, для которых по неписаным законам принято эту дату встречать вместе.
Вот уже 7-й год "Белый абажур" собирает друзей, чтоб почтить память ВЕЛИКОГО Владимира Высоцкого в день его рождения.
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