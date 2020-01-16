"Белый абажур" собирает друзей, чтобы почтить память Владимира Высоцкого

Источник материала: Виртуальный Брест

Традиции - один из столпов нашей жизни. Складываются они по-разному: иногда близкие люди "рождают" некие обычаи, которые перерастают в наследие, а иногда событие собирает вокруг себя единомышленников, для которых по неписаным законам принято эту дату встречать вместе.





Вот уже 7-й год "Белый абажур" собирает друзей, чтоб почтить память ВЕЛИКОГО Владимира Высоцкого в день его рождения.



"Я спросил тебя: - Зачем идете в горы вы?-

А ты к вершине шла, а ты рвалася в бой.

- Ведь Эльбрус и с самолета видно здорово! -

Рассмеялась ты и взяла с собой".







Вот и мы приглашаем наших старых друзей и будем рады видеть новых на вечере памяти Владимира Высоцкого.



В лучших традициях Владимира Семёновича будет много музыки, поэзии "по натянутым нервам", душевная атмосфера и,понятный только поклонникам песенника драйв.



Приходите, споём вместе!