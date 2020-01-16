Политолог: Когда придет время транзита власти, Лукашенко может обеспечить себе статус «отца нации»

«Салідарнасці» рассказал, пойдет ли Александр Лукашенко в ближайшем будущем по пути Назарбаева и Путина, и решится ли он на радикальную конституционную реформу. Аналитик исследовательского центра Eurasian States in Transition (EAST), политолог Андрей Елисеев в экспресс-комментариирассказал, пойдет ли Александр Лукашенко в ближайшем будущем по пути Назарбаева и Путина, и решится ли он на радикальную конституционную реформу.





— Во время прошлогоднего послания народу и парламенту Александр Лукашенко говорил, что навластвовался, и пообещал, что изменения в Конституции не будут служит цели сохранить его власть после ухода с поста президента. Можно ли верить этим словам?





— Только очень наивные люди могут верить в то, что Лукашенко вдруг усилит парламент в ущерб своей власти. Возможен вариант с дополнительной передачей полномочий парламенту, но, конечно же, это не будет означать того, что он поступится своими полномочиями.





Какой вариант сейчас назвал Путин: парламент усиливается, он назначает премьер-министра без президентского согласия. Президент становится полудекоративной фигурой. Это делается для того, чтобы в новой системе не занимая президентский пост можно было оставаться на вершине властной вертикали – на посту премьер-министра, в первую очередь.





В перспективе такой вариант может быть реализован у нас: президент с декоративными функциями, но через новый эффективный механизм Лукашенко сохранял бы свою власть.





Андрей Елисеев предполагает, что возможен и таджикско-казахстанский сценарий, когда Лукашенко получает статус, условно говоря, «отца нации», а также чрезвычайные гарантии, возможность большого влияния на внутриполитическую жизнь, даже не занимая поста президента.





Для этого не потребуется вносить изменения в Конституцию. Парламент может принять закон о необходимом статусе. Кроме того, если будет задумка про транзит власти, может быть ослаблен пост президента и создан новый конституционный орган – как в России Госсовет.









— Выходит, законопроект Анны Канопацкой о гарантиях экс-президенту не фантастический?





— Когда придет время транзита власти, это совсем не фантастический вариант. Парламент может принять и гораздо более сильный документ, подчеркивающий роль первого президента в становлении суверенного государства и наделяющий его чрезвычайными привилегиями и властными полномочиями даже после ухода. Правда, не с азиатской формулировкой «отца нации», как это было сделано в Таджикистане и Казахстане.





Сейчас Лукашенко и его администрация продумывают варианты конституционных изменений. Вопрос в том, когда их планируется запустить. Если удастся нормализовать отношения с Россией и выйти на пакетное соглашение в этом году, то вполне вероятно, что в следующем году уже будут переходить если не к самим изменениям, то к более серьезной обработке общественного мнения по этому поводу.





Но если на протяжении года отношения с Россией будут сложными, вряд ли Лукашенко будет до конституционной реформы.





Собеседник «Салідарнасці» не исключает, что процесс изменения Конституции в России может осуществляться не через референдум. В первую очередь, потому что будет сложно обеспечить явку:





— Белорусские власти могут воспользоваться этим моментом и начать продвигать конституционные изменения, кивая на Россию. Мол, мы наоборот, будем прислушиваться к мнению народа и выносим изменения на референдум.