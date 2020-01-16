ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Политолог: Когда придет время транзита власти, Лукашенко может обеспечить себе статус «отца нации»

16.01.2020 19:22 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В перспективе в Беларуси может быть реализован вариант: президент с декоративными функциями, но через новый эффективный механизм Лукашенко сохранял бы свою власть.

Аналитик исследовательского центра Eurasian States in Transition (EAST), политолог Андрей Елисеев в экспресс-комментарии «Салідарнасці» рассказал, пойдет ли Александр Лукашенко в ближайшем будущем по пути Назарбаева и Путина, и решится ли он на радикальную конституционную реформу.

— Во время прошлогоднего послания народу и парламенту Александр Лукашенко говорил, что навластвовался, и пообещал, что изменения в Конституции не будут служит цели сохранить его власть после ухода с поста президента. Можно ли верить этим словам?

— Только очень наивные люди могут верить в то, что Лукашенко вдруг усилит парламент в ущерб своей власти. Возможен вариант с дополнительной передачей полномочий парламенту, но, конечно же, это не будет означать того, что он поступится своими полномочиями.

Какой вариант сейчас назвал Путин: парламент усиливается, он назначает премьер-министра без президентского согласия. Президент становится полудекоративной фигурой. Это делается для того, чтобы в новой системе не занимая президентский пост можно было оставаться на вершине властной вертикали – на посту премьер-министра, в первую очередь.

В перспективе такой вариант может быть реализован у нас: президент с декоративными функциями, но через новый эффективный механизм Лукашенко сохранял бы свою власть.

Андрей Елисеев предполагает, что возможен и таджикско-казахстанский сценарий, когда Лукашенко получает статус, условно говоря, «отца нации», а также чрезвычайные гарантии, возможность большого влияния на внутриполитическую жизнь, даже не занимая поста президента.

Для этого не потребуется вносить изменения в Конституцию. Парламент может принять закон о необходимом статусе. Кроме того, если будет задумка про транзит власти, может быть ослаблен пост президента и создан новый конституционный орган – как в России Госсовет.


— Выходит, законопроект Анны Канопацкой о гарантиях экс-президенту не фантастический?

— Когда придет время транзита власти, это совсем не фантастический вариант. Парламент может принять и гораздо более сильный документ, подчеркивающий роль первого президента в становлении суверенного государства и наделяющий его чрезвычайными привилегиями и властными полномочиями даже после ухода. Правда, не с азиатской формулировкой «отца нации», как это было сделано в Таджикистане и Казахстане.

Сейчас Лукашенко и его администрация продумывают варианты конституционных изменений. Вопрос в том, когда их планируется запустить. Если удастся нормализовать отношения с Россией и выйти на пакетное соглашение в этом году, то вполне вероятно, что в следующем году уже будут переходить если не к самим изменениям, то к более серьезной обработке общественного мнения по этому поводу.

Но если на протяжении года отношения с Россией будут сложными, вряд ли Лукашенко будет до конституционной реформы.

Собеседник «Салідарнасці» не исключает, что процесс изменения Конституции в России может осуществляться не через референдум. В первую очередь, потому что будет сложно обеспечить явку:

— Белорусские власти могут воспользоваться этим моментом и начать продвигать конституционные изменения, кивая на Россию. Мол, мы наоборот, будем прислушиваться к мнению народа и выносим изменения на референдум.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В перспективе в Беларуси может быть реализован вариант: президент с декоративными функциями, но через новый эффективный механизм Лукашенко сохранял бы свою...
 
Новости дня
Новости разные
 
Грузавік са свіннямі перакуліўся ў Бабруйску па дарозе на мясакамбінат
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

15.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
16.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика