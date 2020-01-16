﻿ На одну городскую легенду больше. В Бресте появится трубач, который будет оповещать о наступлении полудня. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На одну городскую легенду больше. В Бресте появится трубач, который будет оповещать о наступлении полудня

16.01.2020 19:34 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. К фонарщику присоединяется трубач. На одну городскую легенду в тысячелетнем Бресте станет больше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Местные энтузиасты возрождают традицию, по которой именно трубач оповещает город о наступлении полудня. Официальный старт проекту дадут 17 января.  

Накануне премьеры первые «звуки» услышала Кристина Протосовицкая. 

На одну городскую легенду больше. В Бресте появится трубач, который будет оповещать о наступлении полудня


Александр Скиндер – один из трех идейных вдохновителей появления «берестейского трубача». Широко известный брестчанам шоколатье – он с партнерами взялся за непростое дело – создать новую городскую легенду для жителей и туристов. 

В Бресте туристов угостят шоколадной пуговицей фонарщика

На одну городскую легенду больше. В Бресте появится трубач, который будет оповещать о наступлении полудня

Александр Скиндер, руководитель историко-культурно-просветительского учреждения «Брестские легенды»:
Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни там еще никто не в курсе. Точно также с нашим трубачом. Был ли прототип или нет историки до сих пор спорят. Но эти споры могут затянуться на десятилетия, а мы хотим это сделать здесь и сейчас, сегодня.  

На одну городскую легенду больше. В Бресте появится трубач, который будет оповещать о наступлении полудня

Слухи о «трубаче» разгуливали по Бресту около года. За это время отшивались костюмы – их всего 8 – для глашатого и пажей, а параллельно создавался единственный в своем роде музыкальный инструмент.   

На одну городскую легенду больше. В Бресте появится трубач, который будет оповещать о наступлении полудня

Ивановские бондари изготовили его по старинной технологии. Труба составная – из 2 частей. 

Александр Скиндер:
Материалом изготовления послужила древесина, выращенная ласково в белорусских условиях. Длина – 4 метра, вес порядка  30 кг.   

Загадочный герой: история о брестском фонарщике, который 9 лет не дает жителям и туристам забыть историю города

На одну городскую легенду больше. В Бресте появится трубач, который будет оповещать о наступлении полудня

Проект целиком на этапе создания пытались выкупить дважды – предложения поступали из Гродно и Польши. Но трубач гражданство не сменил. Прописался в Бресте на Гребном канале и неслучайно. 

Александр Скиндер:  
Вы сами видите, какой здесь ветер, здесь водная гладь лучшего в мире Гребного канала, которая тоже отражает звук. И куда ветер понесет звук, никто никогда знать не будет. Как далеко он залетит – вопрос загадочный.  

В шоу «Кто хочет стать миллионером?» режиссёр и актриса не ответили на вопрос о белорусском Бресте

На одну городскую легенду больше. В Бресте появится трубач, который будет оповещать о наступлении полудня

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Личность трубача держат в строжайшем секрете. Известно, что на своем рабочем месте он будет появляться ежедневно за 15 минут до полудня, чтобы соблюсти ритуал развесить 4 штандарта и трижды протрубить. 
Уже завтра ровно в полдень над Брестом раздадутся первые позывные берестейского трубача. Гости и горожане города станут свидетелями рождения новой легенды.  

Люди в материале: Кристина Протосовицкая, Александр Скиндер
 
Теги: Брест, Гродно
 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. К фонарщику присоединяется трубач. На одну городскую легенду в тысячелетнем Бресте станет больше, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Политолог: Когда придет время транзита власти, Лукашенко может обеспечить себе статус «отца нации»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

15.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
16.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика