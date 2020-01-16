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На одну городскую легенду больше. В Бресте появится трубач, который будет оповещать о наступлении полудня
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. К фонарщику присоединяется трубач. На одну городскую легенду в тысячелетнем Бресте станет больше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Местные энтузиасты возрождают традицию, по которой именно трубач оповещает город о наступлении полудня. Официальный старт проекту дадут 17 января.
Александр Скиндер, руководитель историко-культурно-просветительского учреждения «Брестские легенды»:
Слухи о «трубаче» разгуливали по Бресту около года. За это время отшивались костюмы – их всего 8 – для глашатого и пажей, а параллельно создавался единственный в своем роде музыкальный инструмент.
Ивановские бондари изготовили его по старинной технологии. Труба составная – из 2 частей.
Александр Скиндер:
Проект целиком на этапе создания пытались выкупить дважды – предложения поступали из Гродно и Польши. Но трубач гражданство не сменил. Прописался в Бресте на Гребном канале и неслучайно.
Александр Скиндер:
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
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На одну городскую легенду больше. В Бресте появится трубач, который будет оповещать о наступлении полудня
Новости Беларуси. К фонарщику присоединяется трубач. На одну городскую легенду в тысячелетнем Бресте станет больше, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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