Президент Европейского совета призвал Путина к выполнению Минских соглашений

"Европейская правда" , соответствующее заявление размещено на сайте совета. Как сообщает, соответствующее заявление размещено на сайте совета.





"Во время первого контакта между Шарлем Мишелем на посту президента Европейского совета и Владимиром Путиным президент Мишель напомнил позицию ЕС о полном выполнении Минских соглашений; отметил Парижский саммит, который состоялся в декабре 2019 году в нормандском формате, и приветствовал соглашение о транзите газа, заключенное между Украиной и Россией", - говорится в заявлении.









В Брюсселе также напомнили, что Евросоюз поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ.





На сайте Кремля в заявлении о телефонном разговоре также отмечено, что обсуждалось выполнение Минских соглашений, но в Москве указывают на необходимость их "безусловного выполнения сторонами внутриукраинского конфликта".