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Проект за один рубль. В Минске хотят обновить интерьеры из 80-х необычной гостиницы «Агат»
Источник материала: Tut.by
Студия дизайна создала проект для интерьеров гостиницы «Агат», построенной в 1988 году. Проект стоил один рубль. Показываем, что из этого вышло.
Гостиница «Агат» расположена возле МКАД на улице Карбышева на берегу Слепянской водной системы. Здание построили в 1988 году и оно заметно отличается по форме от других советских гостиниц — белое пирамидообразное, с черепичной крышей.
Только интерьер объекта уступает экстерьеру. Самое проблемное место в гостинице — фойе. Поэтому «Агат» обратился за помощью к дизайнерам в студию RHome. Холл нужно было сделать современным и стильным, сохранив все функциональные зоны: ресепшен, пункт охраны, зона отдыха гостей.
Сравните, как фойе гостиницы выглядит сейчас.
И как выглядит на рендерах.
— Идея была в том, чтобы создать пространство, которое было бы минималистичным и современным, но концептуально было связано с эстетикой 1980-х. Мы хотели добиться стилистического единства экстерьера здания с его фойе, — рассказывает руководитель студии RHome Сергей Рассеко.
Дизайнер проекта Сабина Курбанова говорит, что не было идеи полностью уйти от изначальной концепции, поэтому оставили стеновые панели из натурального камня, а в освещении использовали сферические плафоны, заменили скучный информационный стенд.
Гостиница «Агат» входит в состав Института повышения квалификации и переподготовки руководителей и специалистов промышленности «Кадры индустрии».
Проект для студии начинался как социальный, его целью было показать, как можно изменять общественные пространства Минска. Несмотря на это, проект поддержан и «Кадрами индустрии», и МАЗом. Его реализуют в 2020 году. Он коснется только фойе гостиницы, номера пока будут выглядеть по-прежнему.
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Студия дизайна создала новый интерьер для гостиницы «Агат», построенной в 1988 году. Пока это проект, он стоил один рубль. Показываем, что из этого вышло.
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