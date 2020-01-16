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Премьер Латвии подарил Александру Лукашенко именной хоккейный свитер
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 16 января встречался с премьер-министром Латвии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Расставались собеседники на дружеской ноте. В составе латвийской ледовой дружины прибыло – премьер-министр подарил Президенту именной хоккейный свитер.
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 16 января встречался с премьер-министром Латвии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко:...
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