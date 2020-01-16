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Украина снизила призывной возраст с 20 до 18 лет

16.01.2020 19:42 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Украина снизила возраст для призыва на срочную службу до 18 лет. Об этом говорится в указе, который подписал сегодня президент Украины Владимир Зеленский.

Согласно указу, призыву будут подлежать молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет и не имеющие отсрочек.

С 2015 года в украинскую армию призывали с 20 лет, пишет reform.by
 
 
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Украина снизила возраст для призыва на срочную службу до 18 лет. Об этом говорится в указе, который подписал сегодня президент Украины Владимир Зеленский.
 
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