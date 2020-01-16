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Принцы Гарри и Уильям опровергли разлад в отношениях друг с другом

16.01.2020 19:58 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Герцоги уверяют, что в появившихся слухах нет ни крупицы правды.

Герцоги Сассекский и Кембриджский опровергли "ложную историю" о том, что их отношения переживают не лучшие времена. Об этом сообщает ВВС.

В заявлении от имени принцев Гарри и Уильяма говорится, что статья в британском издании является "оскорбительной", а ее тон – "подстрекательский".

Речь идет о публикации Time, в которой приведены слова источника, бросившего тень на дружбу между братьями. Так, в статье говорилось, что принцы "поссорились, так как Уильям не был слишком дружелюбным в отношении Маркл", и что над герцогами Сассекскими "постоянно издевались".

"Несмотря на явные опровержения, в британской газете сегодня прозвучала ложная история, в которой обсуждались отношения между герцогом Сассекским и герцогом Кембриджским. Для братьев, которые так глубоко заботятся о проблемах, связанных с психическим здоровьем, подобные провокационные высказывания оскорбительны и потенциально вредны", – говорится в заявлении.


Еще в октябре Гарри ответил на вопрос о разладе между братьями, заявив, что в данным момент они "находятся на разных путях", но он продолжает сильно любить Уильяма.

Скандальная статья появилась на фоне предстоящей встречи братьев с королевой Елизаветой II, чтобы решить дальнейшую судьбу Гарри и Меган. Ожидается, что Маркл также присоединится к беседе по телефону из Канады.

Британский принц Гарри и его жена Меган Маркл сделали сенсационное заявление о сложении с себя королевских полномочий.  Таким образом, герцог и герцогиня Сассекские больше не будут представлять королевскую семью на официальных мероприятиях.
После этого королева встретилась с представителями четырех королевских дворов – Букингемского и Кенсингтонского дворцов, Кларенс-хауса и командой герцогов Сассекских – и поручила им придумать новые роли для герцогов Сассекских в течение нескольких дней.
 
 
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Герцоги уверяют, что в появившихся слухах нет ни крупицы правды.
 
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