Михаил Мишустин назначен председателем правительства России, Дмитрий Медведев — заместителем председателя Совбеза России

Источник материала: Полымя





Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на должность премьер-министра страны. Документ вступает в силу со дня подписания.

Несколькими часами ранее депутаты Госдумы России одобрили предложенную президентом кандидатуру на пост главы правительства. Впервые с 1996 года ни один депутат не проголосовал против.

Сам Михаил Мишустин среди приоритетов своей работы назвал национальные проекты, цифровую экономику и исполнение послания президента России.

Также стало известно, что экс-глава правительства Дмитрий Медведев сегодня утвержден на пост заместителя председателя Совета безопасности.

Источник: tvr.by