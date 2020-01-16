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Михаил Мишустин назначен председателем правительства России, Дмитрий Медведев — заместителем председателя Совбеза России

16.01.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Михаил Мишустин назначен председателем правительства России, Дмитрий Медведев — заместителем председателя Совбеза России

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на должность премьер-министра страны. Документ вступает в силу со дня подписания.

Несколькими часами ранее депутаты Госдумы России одобрили предложенную президентом кандидатуру на пост главы правительства. Впервые с 1996 года ни один депутат не проголосовал против.

Сам Михаил Мишустин среди приоритетов своей работы назвал национальные проекты, цифровую экономику и исполнение послания президента России.

Также стало известно, что экс-глава правительства Дмитрий Медведев сегодня утвержден на пост заместителя председателя Совета безопасности.

Источник: tvr.by

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Теги: Гродно
 
 
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Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на должность премьер-министра страны. Документ...
 
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