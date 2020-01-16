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Взрыв прогремел в гаражном кооперативе в Бресте: три человека пострадали

16.01.2020 22:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Бресте в гаражно-потребительском кооперативе прогремел взрыв. С травмами различной степени тяжести госпитализированы трое пострадавших – двое мужчин и женщина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Взрыв прогремел в гаражном кооперативе в Бресте: три человека пострадали

Сообщение о происшествии поступило около пяти часов вечера. Произошло полное разрушение гаражей на площади больше 160 квадратных метров.

Взрыв прогремел в гаражном кооперативе в Бресте: три человека пострадали

Открытого огня не наблюдалось: горение происходило уже под обрушившимися конструкциями. Оно локализовано и ликвидировано.

Взрыв прогремел в гаражном кооперативе в Бресте: три человека пострадали

Для разбора завалов спасателям понадобилась инженерная техника. В результате взрыва повреждено 5 автомобилей, два из которых находились под завалами. Причины взрыва устанавливаются.

Люди в материале: нет
 
Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. В Бресте в гаражно-потребительском кооперативе прогремел взрыв. С травмами различной степени тяжести госпитализированы трое пострадавших –...
 
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