|
Взрыв прогремел в гаражном кооперативе в Бресте: три человека пострадали
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Бресте в гаражно-потребительском кооперативе прогремел взрыв. С травмами различной степени тяжести госпитализированы трое пострадавших – двое мужчин и женщина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сообщение о происшествии поступило около пяти часов вечера. Произошло полное разрушение гаражей на площади больше 160 квадратных метров.
Открытого огня не наблюдалось: горение происходило уже под обрушившимися конструкциями. Оно локализовано и ликвидировано.
Для разбора завалов спасателям понадобилась инженерная техника. В результате взрыва повреждено 5 автомобилей, два из которых находились под завалами. Причины взрыва устанавливаются.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Бресте в гаражно-потребительском кооперативе прогремел взрыв. С травмами различной степени тяжести госпитализированы трое пострадавших –...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)