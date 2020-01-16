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Игорь Басинский о Кубке Беларуси по пулевой стрельбе: «Результаты порадовали»

16.01.2020 22:23 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Продолжается Кубок Беларуси по пулевой стрельбе, 16 января женщины определяли сильнейших в двух дисциплинах, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Несмотря на самое начало календарного года стрелки набрали хорошую форму и подошли к турниру сосредоточенными.   

Игорь Басинский о Кубке Беларуси по пулевой стрельбе: «Результаты порадовали»


На Кубке идет просмотр спортсменов к чемпионату Европы. Это один из главных предолимпийских стартов этого года. Ведь именно там будут разыграны лицензии в Токио. На сегодня у белорусов две лицензии. Отметим, что в Японии смогут выступить максимум два человека в одном упражнении, но если спортсмен завоевал лицензию в одном упражнении, он сможет оспорить награды и еще в одном. 

Игорь Басинский о Кубке Беларуси по пулевой стрельбе: «Результаты порадовали»

Игорь Басинский, главный тренер сборной Беларуси по пулевой стрельбе:
Очень радует, что начало сезона только. С другой стороны, есть опасения, что рановато МК выходит на старт, потому что сейчас подготовка пневматических упражнений перед чемпионатом Европы. А так результаты порадовали.

Игорь Басинский о Кубке Беларуси по пулевой стрельбе: «Результаты порадовали»

У женщин из малоколиберного пистолета не было равных Надежде Леоновец. Владислава Пранько, победила в стрельбе из малоколиберной винтовки на 50-ти метров из трех положений. В пятницу, в заключительный день турнира в этих дисциплинах поспорят мужчины. 17 января турнир продолжится. Отметим, что сейчас в тирах не только опытные спортсмены. На просмотре вчерашние юниоры, которые уже перешли во взрослую категорию. В основном приток идет из Гродно, Бреста. Подтянулся Борисов. 

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Теги: Брест, Гродно
 
 
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Новости Беларуси. Продолжается Кубок Беларуси по пулевой стрельбе, 16 января женщины определяли сильнейших в двух дисциплинах, сообщили в программе...
 
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