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Игорь Басинский о Кубке Беларуси по пулевой стрельбе: «Результаты порадовали»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Продолжается Кубок Беларуси по пулевой стрельбе, 16 января женщины определяли сильнейших в двух дисциплинах, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Несмотря на самое начало календарного года стрелки набрали хорошую форму и подошли к турниру сосредоточенными.
Игорь Басинский, главный тренер сборной Беларуси по пулевой стрельбе:
У женщин из малоколиберного пистолета не было равных Надежде Леоновец. Владислава Пранько, победила в стрельбе из малоколиберной винтовки на 50-ти метров из трех положений. В пятницу, в заключительный день турнира в этих дисциплинах поспорят мужчины. 17 января турнир продолжится. Отметим, что сейчас в тирах не только опытные спортсмены. На просмотре вчерашние юниоры, которые уже перешли во взрослую категорию. В основном приток идет из Гродно, Бреста. Подтянулся Борисов.
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Новости Беларуси. Продолжается Кубок Беларуси по пулевой стрельбе, 16 января женщины определяли сильнейших в двух дисциплинах, сообщили в программе...
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