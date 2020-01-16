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Уроженцы Лидской земли — Герои Вестерплятте

16.01.2020 — Разное | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

Уроженцы Лидской земли — Герои Вестерплятте

20 лет Польское государство и его Военное командование готовились к войне с Красной Армией, а воевать пришлось с Вермахтом. К нападению с Запада польская элита не была готова. Отношения между польскими и немецкими военными были дружескими, они воевали вместе в Первую Мировую войну, в 1938г делили Чехию. Летом 1939 г польскому Генштабу пришлось срочно составлять оперативный план обороны «Запад».

Реваншистские идеи Германии не были секретными. В октябре 1933г Германия объявила о выходе из Лиги Наций. В январе 1935г вернула себе Саар, в марте Гитлер заявил о разрыве Версальского договора и восстановлении всеобщей воинской повинности. В 1936г германская армия вступила в Рейнскую область. Затем аншлюс Австрии (март 1938), захват Судетской области (октябрь 1938), бескровная оккупация Чехии и Мемельского края Литвы (март 1939). Гитлер настоятельно предлагал «урегулировать» проблемы Данцига и польского коридора. Не нужно было быть провидцем, чтобы понимать, что Польше придется защищать свои земли.

Сентябрьская компания 1939г, как ее называют в Польше, или восемнадцатидневная компания, как ее окрестили в Германии, являет собой пример удивительного противоречия в поведении высшего руководства и простых людей. Польская правящая элита воевать не хотела. Сдаваться не хотела польская нация.

На пятые сутки войны из Варшавы эвакуировалось правительство с золотом Польского Банка. Через ночь Варшаву покинули Президент Мостицкий и Главнокомандующий Рыдз-Смиглы со штабом. В подвалах Министерства обороны штабисты оставили хорошо оборудованный командный пункт с соответствующими средствами связи. И уехали в Брест, где командного пункта не было. 11 сентября Рыдз-Смиглы отдал приказ защищать Варшаву любой ценой, а 17 сентября приказал «с большевиками не сражаться» и отступать в Венгрию и в Румынию самыми короткими путями. Ночью Руководство пересекло румынскую границу и вскоре родило лозунг: «Стоять наготове, с винтовкой к ноге!». Предполагаю, что с этой мыслью оно и готовились к войне с фашизмом.


Уроженцы Лидской земли — Герои Вестерплятте

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Теги: Брест
 
 
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20 лет Польское государство и его Военное командование готовились к войне с Красной Армией, а воевать пришлось с Вермахтом. К нападению с Запада польская элита не...
 
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