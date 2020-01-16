ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Получаю удовольствие от каждого момента, который провожу на сцене». В Минске состоялся бал учащихся 10-й музыкальной школы им. Е.Глебова

16.01.2020 22:51 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. «Зимняя сказка» в подарок детям. В минском Дворце офицеров прошёл традиционный бал педагогов и учащихся музыкальной школы искусств имени Евгения Глебова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Получаю удовольствие от каждого момента, который провожу на сцене». В Минске состоялся бал учащихся 10-й музыкальной школы им. Е.Глебова


Этот концерт стал юбилейным – уже 30 лет начинающие артисты учебного заведения сдают своеобразный экзамен на большой сцене. В зале – их сверстники – воспитанники детских домов, кадеты Минского суворовского училища, стипендиаты спецфонда Президента по поддержке талантливой молодёжи, а также лауреаты международных и республиканских конкурсов.

«Получаю удовольствие от каждого момента, который провожу на сцене». В Минске состоялся бал учащихся 10-й музыкальной школы им. Е.Глебова

Своё выступление ребята посвятили 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и провели под девизом «Третье тысячелетие без войны для наших детей».

«Получаю удовольствие от каждого момента, который провожу на сцене». В Минске состоялся бал учащихся 10-й музыкальной школы им. Е.Глебова

Алексей Альшевский:
Очень здорово, что 10-я музыкальная школа проводит такие мероприятия, потому что не все заведения (не обязательно музыкальные), а вообще связанные с культурой, дают такие возможности выступать перед детьми. Это очень круто, что есть такая возможность.

«Получаю удовольствие от каждого момента, который провожу на сцене». В Минске состоялся бал учащихся 10-й музыкальной школы им. Е.Глебова

Стефания Круглая:
Это очень почетно выступать на таком мероприятии. Приходит много гостей, я получаю удовольствие от каждого момента, который провожу на сцене. Это очень классно, когда понимаешь, что тебя слушают, и так много аплодисментов.

«Получаю удовольствие от каждого момента, который провожу на сцене». В Минске состоялся бал учащихся 10-й музыкальной школы им. Е.Глебова


Тамара Куницкая, директор Детской музыкальной школы искусств №10 им. Е. Глебова:
Мы показываем в этом концерте рост школы. От двух инструментов, когда мы начинали здесь, в Доме офицеров, и здесь работали 8 лет, до сегодняшнего дня. А сегодня у нас уже 23 инструмента и 900 учащихся.

«Получаю удовольствие от каждого момента, который провожу на сцене». В Минске состоялся бал учащихся 10-й музыкальной школы им. Е.Глебова


Творческий вечер прошел при поддержке Министерства обороны. На одной сцене с юными дарованиями выступили артисты Академического ансамбля песни и танца Вооружённых Сил Беларуси. 

Люди в материале: Тамара Куницкая, Стефания Круглая, Алексей Альшевский
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. «Зимняя сказка» в подарок детям. В минском Дворце офицеров прошёл традиционный бал педагогов и учащихся музыкальной школы искусств имени...
 
Новости дня
Новости разные
 
Взрыв прогремел в гаражном кооперативе в Бресте: три человека пострадали
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

15.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
16.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика