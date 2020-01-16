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«Получаю удовольствие от каждого момента, который провожу на сцене». В Минске состоялся бал учащихся 10-й музыкальной школы им. Е.Глебова
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. «Зимняя сказка» в подарок детям. В минском Дворце офицеров прошёл традиционный бал педагогов и учащихся музыкальной школы искусств имени Евгения Глебова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Своё выступление ребята посвятили 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и провели под девизом «Третье тысячелетие без войны для наших детей».
Алексей Альшевский:
Стефания Круглая:
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«Получаю удовольствие от каждого момента, который провожу на сцене». В Минске состоялся бал учащихся 10-й музыкальной школы им. Е.Глебова
Новости Беларуси. «Зимняя сказка» в подарок детям. В минском Дворце офицеров прошёл традиционный бал педагогов и учащихся музыкальной школы искусств имени...
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