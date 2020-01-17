Купить комплектующие в Минске в интернет-магазине Viyar*

Источник материала: 21.by

Viyar: комплектующие для мебельной фурнитуры в Минске

Комплектующие для кухни — это огромный список товаров разного назначения. Крепеж позволяет собрать отдельные элементы вместе, создав прочную и функциональную систему. Фурнитура делает мебель удобной для использования, а если это ручки, то она влияет еще и на дизайн. Фасады — это вообще ключевая составляющая оформления, ведь именно от них зависит, как выглядит готовая кухня.

Очевидно, что выбор каждого товара из перечисленных категорий — это непростая задача. Но если заглянуть в магазин ВиЯр в Минске , все становится намного проще

Требования к комплектующим при покупке



Есть аргумент, что изделия просто должны быть качественными, но если вы заказываете в интернет-магазине, на сайте, проверить это сложно. Поэтому разобьем это понятие на составляющие, имеющие значение для покупки:

Магазин, который дорожит своей репутацией. Хорошим примером такого формата становится интернет-магазин ВиЯр в Беларуси — это продавец, которому уже давно не нужно ничего доказывать.

Понятное происхождение товара. Это не говорит о том, что все изделия поставляются от самых известных производителей — в таком случае ценник на них будет высоким, что подходит не всем покупателям.

Разнообразие цен. Неплохо, если на площадке представлены как изделия популярных марок, так и недорогие, но не менее качественные решения — например, китайского фабричного производства. И здесь тоже выручает магазин мебельной фурнитуры в Минске «ВиЯр».

Высокий уровень обслуживания. Еще не купив товар, многое ясно об уровне сервиса. В случае с Viyar это видно на примере организации работы. Собственный выставочный зал с огромным каталогом образцов, электронные очереди на складах и в офисе, консультации опытных менеджеров.



Другие преимущества «ВиЯр»



Решая купить комплектующие для мебели у ВиЯр, клиент делает ставку на широкий ассортимент, который включает не только классические, но и оригинальные решения. Это удобно для тех, кто создает эксклюзивную мебель. Материалы, цвета, формы, функционал товара — все отличается в рамках десятков, а то и сотен моделей. Каталог магазина постоянно пополняется, обновляется.

Клиентам предлагают и дополнительные услуги: распил, присадка, фрезеровка, поклейка и другие работы, связанные с фасадами. А выгодная стоимость доставки становится приятным бонусом после всех перечисленных плюсов.

*На правах рекламы

0 В блог