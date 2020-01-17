Двое лидчан похитили у «Белтелекома» четыре километра кабеля. Выкапывали его полтора месяца

Источник материала: Lida.Info





Прокуратура Гродненской области изучила и направила в суд Зельвенского района уголовное дело по обвинению жителей Лиды и Лидского района Г. и С. в краже в крупном размере.

Установлено, что летом 2019 года молодые люди подыскали на территории Зельвенского района участок местности, на котором в земле находился кабель связи. Используя специальные орудия и средства, они на протяжении полутора месяцев производили раскопки и извлекали фрагменты кабеля. Противоправные «изыскательские» работы обвиняемые совершали для того, чтобы впоследствии реализовать имевшуюся в кабеле медную проволоку.

Всего Г. и С. извлекли около 4 тысяч метров кабеля, причинив Гродненскому филиалу РУП «Белтелеком» ущерб в сумме более 10 тыс. рублей.

После проверки материалов уголовного дела прокурор пришел к выводу об обоснованности обвинения, наличии достаточных и допустимых доказательств, полном, всестороннем и объективном исследовании обстоятельств преступления, согласился с уголовно-правовой квалификацией действий обвиняемых по ч.3 ст.205 Уголовного кодекса Республики Беларусь.